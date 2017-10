Seminário na UEFS discute os 500 anos da Reforma Protestante

Analisar os fatores que propiciaram a Reforma Protestante na primeira metade do século XVI, investigando as condições históricas, que permitiram um movimento contestatório na Cristandade, bem como a reação institucional da Igreja Católica, as guerras religiosas na Europa e a repercussão no território brasileiro. São alguns dos pressupostos que embasam a concepção do Seminário ‘Reforma Protestante 500 Anos – Desdobramentos no Brasil’, promovido Mestrado em História e Centro de Pesquisas da Religião da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs); GT História Religião e Religiosidades (ANPUH/BA); Colegiado de História da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB); e o Programa de Pós-Graduação de História da Universidade Federal da Bahia (UFBA).

O evento ocorre nos dias 25 e 26 de outubro de 2017, no auditório do Mestrado em História, localizado no módulo 7 do campus da Uefs. A organização do Seminário está a cargo das professoras doutoras Edilece Couto (UFBA) e Elizete da Silva (Uefs); e dos professores doutores Fabricio Lyrio Santos (UFRB) e Rodrigo Osório (Uefs).

Mais detalhes da programação podem ser encontrados no Site do evento: https://500anosdareformapr.wixsite.com/meusite.