Seminário na UEFS debate a filosofia do período helenista

As escolas helenísticas, especialmente o Epicurismo e Estoicismo, buscam responder as inquietações reais do ser humano de sua época, considerando todas as mudanças ocorridas após a ascensão de Alexandre Magno e todo o empreendimento expansionista, ocupando grande parte do oriente. Esse encontro do pensamento grego e elementos de sua cultura com outros pensamentos e culturas gerou uma nova forma de ver e pensar o mundo, enriquecendo enormemente os novos olhares, ressaltando valores fundamentais à existência humana.

Conhecer melhor a filosofia dessas escolas, que dialogaram com grande parte do pensamento em torno do Mediterrâneo, é um dos objetivos do 3º. Seminário Nacional Hermenêutica e Ontologia em Textos Antigos: Helenismo e o Médio Crescente. Coordenado pelo professor doutor Ágabo Borges de Sousa, ligado ao Departamento de Ciências Humanas e Filosofia da Universidade Estadual de Feira de Santana (DCHF/Uefs), com a participação dos professores doutores Romero Venâncio (UFS) e Cícero Cunha Bezerra (UFS), o evento está programado para os dias 6 e 7 de novembro de 2017, no auditório 6, localizado no módulo 7 do campus universitário.