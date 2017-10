Seminário na UEFS aborda a questão da violência contra mulher

Promovido pelo Núcleo de Extensão e Pesquisa em Saúde da Mulher (NEPEM) da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) e pela Base Comunitária de Segurança (BCS) da Polícia Militar do George Américo, será realizado nos dias 2 e 3 de outubro de 2017, o 1º. Seminário Interdisciplinar sobre Violência contra Mulher. O evento visa atualizar, orientar e sensibilizar a comunidade acadêmica e a sociedade em geral, sobre a questão da Violência Contra Mulher no município de Feira de Santana.

Atualmente, a violência contra a mulher atinge patamares estatísticos preocupantes, seja para a Segurança Pública e Sistema Judiciário ou para a Saúde, visto que ocasiona consequências à saúde feminina bem como ao seu contexto social e familiar. O olhar de pouca importância por parte de alguns segmentos sociais instala um quadro secundário de descaso, impotência e subnotificação, relativos a essa espécie de violação da dignidade da mulher.

A abertura do seminário será no dia 2 (segunda-feira), às 19h30, com a mesa temática “Violência contra a mulher na perspectiva de gênero”. Os palestrantes convidados são a Secretária Estadual de Políticas para as Mulheres, Julieta Palmeira, e o Promor Público Alex Santana Neves. O local do evento será o Anfiteatro, localizado no módulo 2 do campus universitário.

Mais informações, com a equipe organizadora através do email: [email protected]