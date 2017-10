Semana Sebrae na região de Feira de Santana registra mais de 2,8 mil participantes

Foram 18 eventos e mais de 2,8 mil empreendedores nas sete cidades das regiões de Feira de Santana, Itaberaba e Euclides da Cunha que receberam oficinas, seminários e palestras durante a Semana Sebrae de Capacitação. Realizada de 2 a 7 de outubro em todo o estado, a terceira edição do evento coincidiu com as comemorações pelos 45 anos do Sebrae e com o Dia da Micro e Pequena Empresa, comemorado nacionalmente na última sexta-feira (05/10/2017).

Na região, a participação dos empresários superou as expectativas no número de inscritos, o que, segundo o gerente regional do Sebrae, Isailton Reis, demonstra o interesse deles por conhecimento e inovação, e amplia as chances de bons resultados em seus negócios. “Nossas expectativas foram superadas, tanto em relação ao atendimento, como também à grande participação dos empresários”, afirmou. Outro aspecto destacado por Isailton foi o trabalho realizado em toda região. “Chegamos às cidades-sede dos pontos de atendimento e também cidades circunvizinhas atendidas pelo Sebrae”, completou ao ressaltar a presença de empreendedores de Tucano, Quijingue, Monte Santo, Serrinha e outros municípios que viajaram para participar do evento.

“Recebemos um retorno muito bom dos participantes, que já disseram aguardar a programação para o ano que vem e desejam retornar ao evento”, acrescentou o técnico do Sebrae em Feira de Santana, Claúdio Vieira.

O empresário Yuri Moreno participou da Semana nos dias 4, 5 e 6, indo a palestras nos municípios de Ribeira do Pombal, Euclides da Cunha e Jeremoabo, respectivamente. Ele avalia como proveitosas todas as oportunidades que a capacitação proporcionou. “O Encontro de Empretecos, por exemplo, nos fez relembrar características do comportamento empreendedor e gerou oportunidade de interação entre os participantes”, disse ele sobre o encontro conduzido pelo palestrante Jozelito Ribeiro.

Já o palestrante Luiz Marins atraiu mais de 750 pessoas para a palestra ‘Atendimento com Excelência’, realizada em Euclides da Cunha, no dia 5. Dentre outros assuntos, Marins apresentou pesquisas que apontam os comportamentos dos vendedores que mais agradam os clientes: comprometimento, atenção aos detalhes e follow-up de vendas.

“Marins conduziu muito bem o tema e representa um ganho significativo, pois evidenciou a importância do atendimento como diferencial no mercado. E Dill, no terceiro dia, trouxe uma palestra bem interativa e conseguiu mostrar como alcançar ótimas vendas e ter bom relacionamento”, relembra Yuri, que também é diretor da Associação Comercial de Ribeira do Pombal (Acirp), citando também a palestra ‘Como Dar um Show de Atendimento’, ministrada por Dill Casella no dia 6.