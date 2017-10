Semana de Física da UEFS reflete avanços e desafios

Até esta sexta-feira (06/10/2017), professores e pesquisadores de diversas instituições de ensino do País e estudantes, inclusive dos Ensinos Fundamental e Médio da rede pública, participam da 20ª Semana de Física da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), iniciada na quarta (4), no campus da instituição. Na abertura, o professor doutor Mauro Melchiades Dória, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), abordou o tema ‘De onde veio a Mecânica Quântica.

Dória apresentou relatos de pesquisadores que nos últimos quatro séculos deram contribuições para a Física, salientando a importância dos trabalhos para a área, que hoje não se restringe a nomes mais conhecidos como Isaac Newton e Albert Einstein. Entre os pesquisadores citados está Thomas Melvill, que atuou nos campos da espectroscopia e da astronomia já no início do século 18, numa época em que ainda sequer se comprovava a existência do átomo.

A programação da 20ª Semana de Física da Uefs prevê, além de palestras e seminários, atividades práticas em laboratórios e visita ao Museu Parque do Saber, vinculado à Fundação Cultural Egberto Tavares Costa, e apresentações artísticas. Este ano, o tema abordado é ‘A Física na Princesa do Sertão: passado, presente e futuro’. A cerimônia teve a participação do reitor Evandro do Nascimento Silva, do diretor do Departamento de Física, professor José Carlos Oliveira de Jesus, e representações estudantis.