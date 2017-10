Seis espaços de Feira de Santana recebem espetáculos da= edição 2017 do FENATIFS

A 10ª edição do Festival Nacional de Teatro Infantil de Feira de Santana (Fenatifs) chega ao penúltimo dia com apresentações previstas para seis espaços diferentes da cidade. A partir das 9 horas desta quarta-feira (11/10/2017), no Teatro Municipal Margarida Ribeiro, a Cia. Cuca de Teatro apresenta “Maria Minhoca”. Logo depois, às 9h30, no Amélio Amorim, o grupo Cia. Crias da Casa (RJ) encena “Sakurá”.

Outras duas apresentações serão realizadas no turno matutino. Às 10 horas (e também às 15 horas), o Núcleo Circense Cia. Cuca de Teatro leva ao Sesc, no bairro do Tomba, a montagem ‘GrãoCirco’. No estacionamento da Prefeitura de Feira, às 10h30, a Cia. Pé de Cana (SP) apresenta o espetáculo “Circo de Doisdo”.

Entre acrobacias, malabarismos e muita palhaçada, o Circo de Doisdo traz consigo um resgate do lúdico e convida todos a embarcar num universo onde a lógica de nosso cotidiano é subvertida através da imaginação, da brincadeira e de uma forma inusitada de encarar a vida.

Os Hipnotizados

No Teatro do Centro Universitário de Cultura e Arte (Cuca), a partir das 14h30, o público terá a oportunidade de acompanhar a apresentação do espetáculo “Os Hipnotizados”, com os alunos do Centro Educacional Professor Áureo de Oliveira Filho (CEPAOF). Para ter acesso é só levar 1 kg de alimento não perecível.

O grupo é formado por seis adolescentes entre 15 e 18 anos e apresenta o estilo dançante conhecido como “Dança do Passinho”, expressão corporal muito presente no cotidiano dos jovens, especialmente daqueles que residem na periferia. O estilo que tem referências do funk, frevo, break, samba e kuduro.

Distrito de Maria Quitéria

Duas apresentações estão programadas para fechar as atividades do dia. Logo após “Os Hipnotizados”, no Cuca, a atriz e arte-educadora Neide Kocca assume o palco e apresenta “Férias na Casa da Vovó Histórias – Musicadas”.

Na Praça do Coreto, a partir das 15 horas, no distrito de Maria Quitéria (São José), a Cia. Pé de Cana apresenta o “Circo de Doisdo”, com os atores Denis Menezes e Hugo Delariva.

Apoio Institucional

O Fenatifs – Festival Nacional de Teatro Infantil de Feira de Santana faz parte dos eventos culturais calendarizados do Estado da Bahia e na 10ª edição conta com o apoio financeiro do Governo do Estado, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura da Bahia, através do Edital Nº 25/ 2016 Eventos Culturais Calendarizados 2017/2019.

O festival tem como organizadora a Cooperativa de Teatro para a Infância e Juventude da Bahia – Cia. Cuca de Teatro, sociedade civil, cultural, sem fins lucrativos, de utilidade pública (Lei nº 3.574/2015). A Cia Cuca de Teatro é formada por artistas independentes que trabalham, desde 1998, com projetos socioeducativos e culturais e com a criação e produção de espetáculos voltados para a infância e juventude.

O Fenatifs conta também com o apoio institucional da Universidade Estadual de Feira de Santana, através do Centro Universitário de Cultura e Arte – Cuca, parceria que fortifica e mantém vivo e pulsante o movimento do teatro para a Infância e Juventude na cidade de Feira de Santana – BA.