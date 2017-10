Segunda fase da Copa de Bairros de Feira de Santana terá 26 times na disputa pelo título

A segunda fase da Copa de Bairros de Feira de Santana terá 26 times seguindo na disputa acirrada pelo título de campeão 2017, com partidas realizadas nos dias 15 e 22 deste mês. O sorteio para definir os adversários nas 13 partidas foi realizado pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), na noite desta segunda-feira (02/10/2017), no auditório da Secretaria Municipal de Saúde, com a presença dos dirigentes das equipes.

Durante o sorteio, o diretor do Departamento de Esportes, Emerson Brito, anunciou que a semifinal e a final da Copa de Bairros serão realizadas no Estádio Alberto Oliveira, o Jóia da Princesa. Já as partidas antecedentes ocorrem nos campos de futebol em diversos bairros da cidade.

De acordo com a tabela, o Barcelona vai enfrentar o Ipiranga; o Cristo no Comando entra em campo contra o Baraúnas; o CSO Vasco encara o Amigos do Polivalente; enquanto o Bahia do Centro vai a campo contra o Unidos da 13.

Já o Arca vai enfrentar o Bahia do Vietnã; o Dínamo terá disputa contra o Bahia de Santo; o Conceição I vai enfrentar o Real Panorama; o PGV entra em campo contra o Santa Cruz; e o Nova Esperança vai enfrentar o Bola pra Frente. O Acorda Pra Vencer vai a campo contra o Mandela; enquanto o River entra na disputa contra o Palmeiras; já o Queimadinha enfrenta o Vitória; Restaurando Sonhos joga contra o Caseb e o Flamengo da Gabriela disputa contra o Novo Horizonte.

Coordenador das partidas, Juracy Galdino, informa que nos próximos dias serão definidos os mandos de campo. Ele ressaltou também que os dirigentes dos times têm até quinta-feira, 5, para fazerem até cinco substituições de atletas por equipe.