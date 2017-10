SECULTBahia abre terceira chamada da convocatória ‘Ocupe Seu Espaço’

A Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA) lançou a 3ª chamada pública da convocatória de Ocupação de Pautas Artístico-Culturais dos Espaços Culturais da SecultBA – Ocupe Seu Espaço, uma seleção que busca impulsionar a difusão, democratizar o acesso, dinamizar os espaços e contribuir para o cumprimento dos objetivos das políticas culturais na dimensão territorial da cultura. Dentre as novidades, está o retorno dos Meses Temáticos, que é uma escuta ao pleito de artistas e produtores.

Por meio de comissões individuais para cada equipamento, serão montadas agendas para o período de 05 de janeiro a 30 de junho de 2018. As inscrições foram abertas em 12 de outubro e permanecem até 10 de novembro, conforme orientações e documentos disponíveis no site da SecultBA. O resultado pode ser conferido após 20 dias do término das inscrições.

Em comparação às outras edições, agora serão selecionadas propostas para um período de seis meses. Além disso, passa a compor a convocatória três linhas de ação que amplia a dinâmica de acesso às pautas dos espaços culturais. A linha referente à “Dinamização Estratégica” garante isenção em alguns espaços culturais e dependências. Em “Meses Temáticos”, o proponente pode obter gratuidade caso sua proposta se adéque ao tema referente ao mês pleiteado. E a linha de “Apoio Institucional” concede desconto de 50% sobre os valores de pauta – ou percentual de bilheteria – para propostas referentes à sala principal e às salas multiuso que façam cobrança de ingressos. Para mais detalhes, consulte o regulamento da convocatória.

As duas primeiras chamadas que aconteceram para a ocupação do período de maio a dezembro, receberam ao todo 517 propostas, sendo 288 aprovadas. Podem participar desta chamada propostas artístico-culturais apresentadas por pessoas físicas ou jurídicas de natureza cultural, que intencionem ocupar as salas principais, anfiteatros, foyers/galerias, áreas externas e salas multiuso de espaços culturais em diversos municípios da Bahia.

Em Salvador, são os seguintes espaços: Casa da Música, Centro Cultural Plataforma, Cine-Teatro Solar Boa Vista, Espaço Cultural Alagados e Espaço Xisto Bahia. Em outras cidades da Bahia, participam: Casa de Cultura de Mutuípe, Centro de Cultura de Guanambi, Centro de Cultura ACM (Jequié), Centro de Cultura Amélio Amorim (Feira de Santana), Centro de Cultura de Alagoinhas, Centro de Cultura de Porto Seguro, Centro de Cultura João Gilberto (Juazeiro), Centro de Cultura Olívia Barradas (Valença), Cine-Teatro Lauro de Freitas e Teatro Dona Canô (Santo Amaro).

A avaliação se dará com base no mérito artístico e relevância da proposta artístico-cultural; na viabilidade de execução da proposta; na experiência e qualificação dos profissionais e artistas envolvidos; e na consonância com as políticas culturais. As propostas selecionadas terão desconto de 50% sobre os valores de pauta ou percentual de bilheteria. Não há, no entanto, nenhum outro tipo de apoio financeiro ou repasse de recursos.

A SecultBA esclarece ainda que o Centro de Cultura Camillo de Jesus Lima, em Vitória da Conquista, e o Centro de Cultura Adonias Filho, em Itabuna, estão em processo de licitação de obras para requalificação de sua sala principal. Para resguardar qualquer impasse de uso no período, o espaço não foi incluído nesta terceira chamada. O Centro de Cultura João Gilberto, em Juazeiro, também passa por calendário de obras e, por isso, só atende nas Salas Multiuso, Anfiteatro (Concha), Foyer e na Área Externa.