Secretário estadual Josias Gomes destaca obras do Governo Rui Costa no Sul da Bahia e condena boicote do Governo Federal

O secretário de Relações Institucionais da Bahia – e deputado federal licenciado – Josias Gomes disse que o governador Rui Costa está honrando os compromissos assumidos com o Sul da Bahia.

“O Governo do Estado está alavancando o desenvolvimento da região, com obras importantes como a Barragem do Rio Colônia, a nova ponte Ilhéus-Pontal, e o Hospital da Costa do Cacau, além de viabilizar o Porto Sul e a Ferrovia Oeste Leste”, afirmou.

Josias Gomes também destacou a assinatura de contrato para a duplicação da Rodovia Ilhéus-Itabuna. “Essa é uma obra esperada há décadas e que o governador Rui Costa viabilizou, e que terá impactos positivos em toda a região, na mobilidade interurbana, no escoamento da produção, e no turismo”, destacou.

O secretário também condenou o boicote que o Governo Federal vem impondo à Bahia, cedendo às pressões de partidos aliados ao presidente Temer, como o DEM, o PMDB e o PSDB.

“Essa é uma prática que esperávamos que já esteve banida na Bahia, mas infelizmente as forças políticas do atraso tomam atitudes que não são contra o Governo, mas contra o desenvolvimento do Estado, prejudicando a população baiana. O governo estadual está com as contas em dia, em condições de obter empréstimos junto a instituições de crédito, o que foi oficializado pelo próprio Banco do Brasil, mas a pressão política desses grupos que jogam contra a Bahia está impedindo a liberação dos recursos. Mas nós não nos curvaremos e vamos à Justiça para garantir obras e ações que contribuam para o desenvolvimento do Estado”, afirmou o titular da Serin.