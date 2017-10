Secretário estadual da Saúde visita Feira de Santana e inspeciona obras no HGCA

O Secretário de Saúde da Bahia, Fábio Vilas Boas, estará em Feira de Santana nesta sexta-feira (06/10/2017), a partir das 14 horas, para visitar algumas das unidades de saúde do município, começando pelo serviço de Transplante de Rins do Hospital Dom Pedro de Alcântara (HDPA) e finalizando no Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA). Ele verá de perto as diversas obras realizadas pelo Governo do Estado, junto à Secretaria de Saúde (Sesab), visando à ampliação do atendimento de saúde em Feira e região.

A visita do secretário de saúde, Fábio Vilas Boas, começa no Serviço de Transplante de Rins do HDPA, que iniciou suas atividades no final de 2015, já efetuou 70 procedimentos, se tornando o segundo hospital da Bahia nesse seguimento e que tem tido pleno apoio do Governo do Estado. Em seguida, serão visitadas as obras que estão sendo realizadas no HGCA, no Hospital Estadual da Criança (HEC) e também a construção da policlínica regional (já com cronograma bem avançado e que vai atender a 28 municípios da Região), que funcionará ao lado do HEC.

As intervenções são as seguintes

– No HGCA, serão criados 16 leitos de Clínica médica, 26 leitos de Clínica ortopédica, 07 leitos de neurocirurgia, 16 leitos de Neuroclínica e mais 20 novos leitos de UTI Adulto, o que dá um total de 85 novos leitos para melhorar o atendimento da unidade;

– No HEC, que receberá 44 leitos obstétricos, 10 leitos de UTI NEO, 18 leitos UCINCO, 10 leitos UCINCA, 10 leitos de UTI Adulto (gestante) e 12 leitos de UTI PED (que servirá para ampliação de cirurgias cardíacas), o que contabiliza um total de 104 leitos, sendo 94 novos, porque 10 de berçário serão transformados em Semi UTI.

– Na Policlínica Regional, que atenderá a 28 cidades da região e visa oferecer uma estrutura moderna e um amplo ambulatório para consultas de especialidades diversas, onde 18 serviços especializados serão fornecidos à população, a exemplo de exames como tomografias, endoscopia digestiva, ressonâncias, ecocardiograma, eletrocardiograma, dentre outros, salientando que 40% desses atendimentos serão destinados a Feira de Santana.

No cômputo total dos leitos que serão construídos pela Sesab, em Feira, só nesse ano serão entregues 179 leitos, sendo que desses, subtraindo os 27 leitos de obstetrícia que funcionavam no Clériston e que vão ser transferidos para o Hospital da Criança, chega-se ao expressivo número de 152 novos leitos de atendimentos diversos, incluindo, muito especialmente, os 52 novos leitos de UTI (20 no HGCA e 32 no HEC), que vão melhorar muito o atendimento de saúde do Estado, em Feira e Região.

Agenda

Data: 6 de outubro de 2017 (Sexta-feira)

Horário: A partir das 14 horas

Local de início da visita: Hospital Dom Pedro de Alcântara (HDPA) – R. Profa. Edelvira de Oliveira, 192 – Centro, Feira de Santana – BA