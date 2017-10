Secretaria da Educação da Bahia promove diálogo com Coordenadores dos Núcleos Territoriais de Educação

Coordenadores da Educação Básica (CODEB) e Coordenadores de Atendimento Regional (COARE) dos 27 Núcleos Territoriais de Educação (NTE) estão reunidos no Instituto de Educação Gastão Guimarães, em Feira de Santana, a 115 Km de Salvador, na região Centro Norte, para o encontro “Diálogo com Gestores”. O evento, que teve início na quarta-feira (25/10/2017) e segue até a sexta-feira (27), tem como objetivo o fortalecimento da relação com os núcleos e discutir inovações pedagógicas para a melhoria da Educação em todo o Estado.

Nesta quinta-feira (26), o Secretário da Educação, Walter Pinheiro, participou do diálogo e salientou que os encontros têm o objetivo de aproximar ainda mais a Secretaria das escolas. “Esse é um trabalho que estamos realizando de envolver, cada vez mais, os núcleos com a Secretaria. Quebrar a distância, tentar estabelecer um novo caminho. Essa é mais uma etapa dos diálogos que estamos realizando. Já tivemos com os gestores dos núcleos, diretores de todas as unidades escolares e agora com os coordenadores. Também estamos ampliando esses diálogos para os estudantes e líderes de classe. Queremos, com esses diálogos, estabelecer uma relação de confiança e encaminhamentos. Empoderar com responsabilidade, porque a Secretaria está dando ferramentas, indicando caminhos, para que esses coordenadores saibam executar da melhor forma o aprendizado. É a Secretaria se aproximando da escola, porque é a escola que sabe fazer”, ressaltou.

Para a Coordenadora de Educação Básica (CODEB), do Núcleo Territorial de Educação de Itaberaba (NTE 14), Nogma Brito, o encontro está sendo extremamente proveitoso.” Nós nunca tivemos essa oportunidade, que para nós é ímpar. Ser ouvido enquanto coordenador, trazer nossas demandas, dividir as nossas ansiedades, está sendo fantástico. Melhor ainda saber que essa equipe está preparada, empenhada e decidida a nos ajudar, a solucionar nossas dúvidas e problemas, pontuando a especificidade de cada território”, conclui.

O Coordenador de Atendimento Regional (COARE), do NTE 05, Mauro Alves, parabenizou a secretaria pela iniciativa. “Estou muito feliz em participar do I Encontro de CODEB e COARE. É uma oportunidade de tirar nossas dúvidas, visto que ficamos distantes do órgão central, na ponta. Buscamos, com esse encontro, levar os esclarecimentos dos superintendentes e técnicos da Secretaria para nossos gestores escolares. Está sendo proveitoso. Sem falar que está acontecendo uma troca de experiências, informações e ideias muito boa com outros coordenadores”, finaliza.