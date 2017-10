Sarau das Minas e Exposição Coletiva movimenta o MAC Feira de Santana

Um público, principalmente jovem, lotou o Museu de Arte Contemporânea Raimundo de Oliveira (MAC Feira) para o Lançamento da Exposição Coletiva de Novos Talentos Femininos nas Artes Plásticas e Sarau das Minas, promovido pelo Coletivo Empoderamento de Mulheres de Feira de Santana e Região e o MAC na noite desta terca-feira (03/10/2017). Ao todo, 15 mulheres estão expondo seus trabalhos sob o tema ‘A Mulher é uma Construção’. São pinturas, gravuras, fotografias, desenhos, grafite, vídeo arte, arte performática, transmídia e instalações que expressam a visão das mulheres por elas mesmas.

“O objetivo aqui é dar visibilidade a produção artística feminina, coisa que é sempre difícil para a mulher, para as artistas que estão começando. Temos aqui reunidos cerca de 50 trabalhos que revelam muito talento. Queremos que a comunidade conheça”, destacou Larissa Rodrigues, do Coletivo de Mulheres.

Um das obras que mais chamaram a atenção do público foi a Instalação interativa da artista plástica e poetisa Deisiane Barbosa, que se resumia num arquivo, um fichário onde continha alguns poemas da artista e em volta dele folhas de papeis em branco, lápis, lápis de cor, envelopes, que convidavam o público a interagir com a obra.

“Fui atraído pela folha em branco e quis logo desenhar, pontuou o técnico em Enfermagem Hebert Barbosa. Ao lado dele, a também poetisa e mestre em literatura, Mariane Barbosa, completou: “como sou ligada à literatura, pensei em escrever a partir de toda essa ambientação aqui tendo o fichário como centro, os envelopes me remetem a memórias”.

A cantora Milena de Souza Melo abriu o Sarau das Minas cantando MPB e canções autorais. Dona de uma voz marcante, ela participou do concurso nacional The Voice Brazil. “É muito importante estar aqui mostrando o nosso trabalho”, destacou.

Para o Diretor do Museu de Arte Contemporânea, Edson machado, mais uma vez o museu cumpre o seu papel que é divulgar novos talentos. “Todo artista precisa de espaço, de apoio e o MAC abraça essa causa. Junto com o Coletivo de Mulheres já fizemos o projeto “Leia Mulher” e agora essa exposição, que com certeza impulsiona a carreira que quem está começando. Os trabalhos podem ser vistos até o final do mês”.