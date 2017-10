Salvador: vereadora Aladilce Souza critica apoio da bancada de ACM Neto ao presidente Michel Temer

Na noite dessa quarta-feira (25/10/2017) o presidente Michel Temer (PMDB) foi novamente salvo pela Câmara Federal, que rejeitou as investigações contra o presidente, acusado de corrupção. O resultado contou com os votos de deputados da base do governo, a exemplo de partidos como PSDB e DEM.

Na Bahia, a maioria dos parlamentares votou a favor das investigações, mas os deputados ligados ao prefeito ACM Neto (DEM), em sua maioria, votaram em defesa de Michel Temer. A vereadora Aladilce Souza (PCdoB) considerou uma vergonha o episódio. “Mais uma vez a Câmara organiza um circo em que a compra de deputados prevalece sobre a Democracia. E é mais lamentável ver que os políticos do partido do nosso prefeito votaram em bloco para salvar Temer das investigações”, afirmou Aladilce.

Para a vereadora, o prefeito ACM Neto deveria se envergonhar em continuar apoiando o presidente e suas reformas. “Todo o retrocesso da agenda do governo federal impacta os municípios no seu dia a dia. O prefeito deveria ter o mínimo de responsabilidade com a população de Salvador e se posicionar contra as reformas que retiram direitos que pretendem liberar até o trabalho escravo”, criticou Aladilce.

Todos os deputados baianos do DEM votaram a favor de Michel Temer. Já o PSDB se dividiu: dos três deputados da bancada baiana, apenas Antonio Imbassahy votou em defesa do presidente.