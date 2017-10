Salvador: traficante preso portava carregador de arma da PM

Bastante conhecido na região do Nordeste de Amaralina, bairro localizado em Salvador, o traficante Joélson Santos Barbosa, 21 anos, está custodiado no Hospital Geral do Estado, desde a noite de terça-feira (17/10/2017), depois de alvejado num confronto com uma guarnição da 40ª Companhia Independente de Polícia Militar (Nordeste), na rua Emídio Pio, naquele bairro.

Após receberem informações, através do Disque Denúncia, de que 10 criminosos estavam armados no Nordeste, integrantes da 40ª CIPM dirigiram-se ao local, onde foram recebidos a tiros. Na ação, Joélson foi baleado e encaminhado ao HGE.

Com ele, foram encontrados um revólver calibre 38, com numeração D946185, um carregador de metralhadora de propriedade da Polícia Militar, com numeração FR01306, cinco munições, 22 trouxinhas e dois tabletes de maconha e quatro balanças.

Segundo o comandante da 40º CIPM, major Amílton Souza Teixeira Júnior, o criminoso já um velho conhecido dos policiais da área. “A denúncia apresentada estava correta, mas alguns criminosos conseguiram fugir. Vamos continuar com ações ostensivas para prender o resto do grupo”, afirmou.

Joélson já tinha passagem pela polícia quando menor, por tráfico de drogas. O material apreendido foi apresentado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

*Com informações da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP Bahia).