Salvador sedia Encontro do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais

Salvador sedia, a partir de hoje (05/10/2017), a 71ª edição do Encontro do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais (Coptrel). A abertura oficial do evento, às 19h30, será no Salão Nobre do Fórum Rui Barbosa.

Na oportunidade, a presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago, será agraciada com a Medalha do Mérito Eleitoral da Bahia com Palma.

A solenidade também prestará homenagens ao vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Humberto Martins e ao ex-juiz do TRE-BA Gustavo Mazzei Pereira, que receberão a Medalha do Mérito Eleitoral da Bahia com Palma.

Já os desembargadores Antônio Carlos Mathias Coltro, Maria Zeneide Bezerra e Maria Iracema Martins do Vale serão condecorados com a Medalha Ministro Carlos Augusto Ayres de Freitas Britto. As comendas homenageiam autoridades que tenham se destacado na Justiça Eleitoral pelos relevantes serviços prestados.

No dia 6 serão apresentadas, no auditório do Hotel Sheraton, no Campo Grande, as boas práticas dos tribunais e elaborada a Carta de Salvador.

Diretores – No dia 5 pela manhã, também no Hotel Sheraton, será realizado o Encontro de Diretores Gerais dos Tribunais Regionais Eleitorais, com a apresentação de projetos para a melhoria da prestação de serviços dos tribunais eleitorais.