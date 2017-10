Salvador sedia edição 2017 da feira náutica

Sucesso de captação de negócios e de público na primeira edição, a feira náutica Nautishow retorna a Bahia Marina de 26 a 29 de outubro de 2017 (quinta-feira a domingo) com exposição e visitação de barcos, programação de palestras, oficinas práticas e test drive das embarcações. O evento é realizado pelas revendas Marina Boat e Marina Yachts, representantes exclusivas das marcas Focker e Azimut no estado e tem como objetivo aquecer a economia náutica da Bahia.

O gerente comercial e organizador do evento, Hernani Pedroso, destaca que a feira é uma oportunidade de o público conhecer de perto as embarcações novas e usadas comercializadas pelas marcas, com preços promocionais e financiamento. No período da Nautishow, os barcos serão comercializados em até 60 parcelas.

A Bahia possui o mais extenso litoral navegável do país, oferecendo um grande potencial náutico para o turismo, navegação, mergulho e prática de esportes. A Baía de Todos os Santos é a maior baía tropical do mundo, com águas quentes, tranquilas e cristalinas. São 1.100 km² de espelho d’água, banhando 13 municípios e 56 ilhas, formando o principal destino para o turismo náutico no estado.

O evento tem como parceiros a Bahia Marina, Capitania dos Portos da Bahia e a Bahia Scuba.

Programação

26 a 29/10 Exposição (com visitação) e realização de test drive

28/10 – Palestra “De náufrágios históricos a rica biodiversidade: O que é que a Baía (de-Todos-Os-Santos) tem!” – Bahia Scuba – Sorteio de 01 mergulho grátis*

28 e 29/10 -Batismo de mergulho com 50% de desconto – Todo equipamento e fotos incluso** (Inscrições até 26/10) – Bahia Scuba

* Turma de 20 pessoas

** No mínimo grupo de 08 pessoas

28/10 – Oficina de Nós – Capitania dos Portos da Bahia

Das 08 às 17h

Serviço

Onde: Píer D – Bahia Marina

Quando: 26 a 29 de outubro

Quinta e sexta-feira – 9h às 18h

Sábado e domingo – 8h às 17h