Salvador: ‘Sarau de Segunda, Arte de Primeira’ reestreia na Varanda do SESI Rio Vermelho

O ‘Sarau de Segunda, Arte de Primeira’ retorna à cena soteropolitana na terça-feira (10/10/2017) em edições mensais, num dos lugares mais ativos e acolhedores da noite baiana: a Varanda do SESI. Idealizado pelo ator, produtor e jornalista, Arlon Souza – há quase 1 ano – o sarau vem se firmando como o lugar das múltiplas manifestações artísticas. Do popular, do pop e do contemporâneo, onde cada participante é muito bem-vindo com o seu canto, com o seu instrumento, com a sua arte. A cada edição, artistas jovens e veteranos se juntam na programação. A diversidade de estilos musicais inclui nomes como Suzana Bello, Sérgio Bahia (Duo Sense), Filipe Lorenzo, Banda Forró Mangueados, Antenor Cardoso (banda Retor_Visor), com um repertório de canções autorais, música brasileira, instrumental e grandes clássicos. Improvisação com a atriz Aícha Marques e o Grupo Caratapa.

Teatro com o ator Ricardo Castro. Arte Transformista com a drag queen Alehandra Dellavega. Dança com o Grupo de Valsa Novos Talentos. Poesia com Denisson Palumbo e o ator e músico Daniel Farias. E intervenção artística com a artista visual Vivian D’utra. Terça-feira (10/10), das 19 às 22 horas.

O território do Sarau de Segunda também é do espaço público, do ambiente democrático, com o objetivo de dinamizar e fortalecer ainda mais o comércio local – no bairro do Rio Vermelho – promovendo lazer, difusão e intercâmbio cultural.

Os interessados em participar do ‘Sarau de Segunda, Arte de Primeira’ podem enviar material através do e-mail [email protected] Acompanhe a programação em nossa página Facebook e no Instagram: @saraudesegundassa.

Agenda

Dia 10/10 – terça-feira – Horário: das 19 às 22 horas.

Local: Varanda do SESI Rio Vermelho – Rua Borges dos Reis, nº 09 – Rio Vermelho – Salvador – Bahia.