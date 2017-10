Salvador: Prefeito ACM Neto corre 10 km e se auto intitula maratonista; no Facebook, internautas comentam: “maratonista tamanho ‘P’, maratona tem que ter 42 km”

O prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), parece não contar com o apoio da comunidade de internautas. Em resposta a uma postagem do prefeito, realizada neste domingo (22/10/2017) , no Facebook, afirmando ter percorrido maratona de 10 Km, em 55 minutos, um internauta, bem-humorado, pontuou:

— É a maratona tamanho ‘P’ do prefeito anão das planilhas da Odebrecht. Não existe maratona de 10 mil metros. Segundo a Federação Internacional de Atletismo, uma maratona tem que ter exatos 42 mil 195 metros.

Em síntese, parece que além de não ter percorrido uma maratona, o prefeito mentiu para a população, ou, no mínimo, evidenciou completa ignorância sobre o conceito de maratona.