Salvador: Palacete das Artes divulga agenda cultural

O Palacete das Artes, em Salvador, apresenta a agenda cultural da semana 17 a 22 de outubro de 2017, com acesso gratuito ao público, e destaque para exibição de filmes, exposições, bazar e oficinas educativas. .

Nesta quarta (18 de outubro), às 17h, o cinema especial ‘10 anos do Palacete’ exibe o filme Eu Sou Ingrid Bergman (Jag ar Ingrid). Com direção de Stig Björkmann, e no elenco: Ingrid Bergman, Isabella Rossellini e Liv Ullmann, trata-se de um excelente documentário sobre a mítica estrela sueca a partir de suas cartas íntimas, mostrando seu percurso pessoal e profissional.

No dia 21 (sábado), das 14h às 18h, Olga Gomez ministrará oficina de desenho. Serão abordados princípios de organização do espaço bidimensional e criação de imagens a partir dos retângulos estáticos e dinâmicos. A atividade é uma ação conjunta entre o Festival de Ilustração e Literatura Expandido e o Palacete. Mais informações sobre o encontro no email [email protected]

Para construir um livro-objeto sobre temas como síndrome de down, autismo, cegueira, surdo/mudo, deficiência mental e física, utilizando o conceito de musicoterapia, o museu vai sediar, na tarde do dia 22 de outubro, o projeto paradidático “Musicando”. A publicação deverá contar com a colaboração de artistas locais baianos, disciplinas e técnicas gerais, nas modalidades música, arte visual, literatura e fotografia, e será distribuída, gratuitamente, em espaços como Instituto Viva Infância e Instituto de Cegos. “A musicoterapia, por natureza, independentemente dos objetivos e da fundamentação teórica, envolve interação. Por isso, a razão desta iniciativa é criar e escutar música como um meio de inter-relação com os outros e com o mundo”, explica a coordenadora, Juci Reis.

O “Musicando” integra o projeto Arte Todo Dia, da Fundação Gregório de Mattos (FGM)/Prefeitura do Salvador, com apoio do Palacete das Artes (equipamento vinculado ao Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia/Secretaria de Cultura do Estado).

Em paralelo, está à disposição de visitantes, na Sala Contemporânea do museu, fotografias de Paulo Luiz Coqueiro Andrade (Bahia), Gilvan Caldasde Sá Barreto Filho (Rio de Janeiro) e Ilana Bar Nissin Wirgues (São Paulo), vencedores das três categorias do Prêmio Nacional de Fotografia Pierre Verger – 2016/2017, com premiados e mais 12 selecionados da sexta edição do concurso. A mostra, promovida pela Funceb, fica até 12 de novembro.

Além de visitar o Palacete Bernardo Martins Catharino, o público poderá conferir peças em cerâmica no andar térreo, apreciar, nos jardins, as quatro esculturas do escultor Auguste Rodin, desfrutar de um agradável café bar e adquirir na lojinha, obras de literatura voltadas para as artes plásticas, catálogos, indumentárias, gravuras e postais.

Até dezembro, o museu está arrecadando brinquedos, livros e roupas infantis. A campanha, aberta na semana da criança, pretende beneficiar alguns projetos de instituições carentes da capital. A doação pode ser feita diretamente na recepção.

O Palacete das Artes é um órgão vinculado ao Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC)/Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult-BA). Funciona de terça a sexta, das 13h às 19h, e sábados, domingos e feriados, das 14h às 18h. Mais informações no tel. 71 3117 6987.