Salvador: Moura Dubeux oferece descontos especiais no Salão Imobiliário 2017

Boa notícia para quem está em busca de um apartamento próprio. Entre os dias 25 e 29 de outubro de 2017, a Moura Dubeux oferece condições especiais de pagamento no Salão Imobiliário da Bahia 2017, realizado no terceiro piso do Shopping da Bahia. A incorporadora colocará à disposição unidades do empreendimento Singullare Iguatemi, com decorado aberto à visitação, e Parque Iguatemi, com preços a partir de R$ 237.000 e pronto para morar. Além dos descontos, a Moura Dubeux oferece opções de ITIV e registro grátis.

Promovido pela Ademi-BA, o Salão Imobiliário é aguardado, anualmente, por consumidores e empresários. “O evento representa uma excelente oportunidade para movimentar o mercado imobiliário, principalmente diante do processo de reaquecimento do setor, gerando no cliente a sensação de poder avaliar, em um só lugar, todas as opções e comprar a que mais lhe atende”, declarou a supervisora comercial da Moura Dubeux Bahia, Manuella Nabuco.

O Parque Iguatemi possui apartamento de dois quartos com 51m², suíte, varanda, piscina, salão de festas e espaço fitness. Já o Singullare Iguatemi conta com apartamentos de dois quartos, com 53m², suíte e varanda e está com obras avançadas. Ambos os empreendimentos estão localizados próximos a importantes estabelecimentos comerciais e contam com ótima infraestrutura de lazer.