Salvador: Militares da 18ª CIPM encontram recém-nascido em caixa de papelão

O cabo Ramos e os soldados Aprígio e Vasconcelos estavam em mais um plantão na área da 18ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), desenvolvendo ações preventivas, quando receberam o chamado do Centro Integrado de Comunicações (CICOM) da SSP informando sobre um bebê abandonado, no Bairro de Vista Alegre, em Salvador. De imediato o trio seguiu para o local e conseguiu localizar, em uma caixa de papelão, no canto de uma rua, um neném, recém-nascido, ainda com o cordão umbilical.

Os militares tiraram a criança, do sexo feminino, da caixa, envolvendo-a em um cobertor. O Cicom acionou, na noite de domingo (15/10/2017), uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que fez o primeiro atendimento e em seguida encaminhou o bebê para a maternidade do Hospital João Batista Caribé, localizado na Avenida Afrânio Peixoto.

“Não é a primeira vez que isso acontece nessa região e mostra a falta de acompanhamento e maturidade de algumas pessoas. Parabenizo a equipes que chegou a tempo e conseguiu resgatar a criança com vida.”, declarou o comandante da 18ª CIPM, major Roberto Araújo.