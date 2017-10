Salvador: impune, ‘O Corrupto’ segue com suas aulas no Teatro Eva Herz

É incrível, ninguém pega ele… Temporada vem, temporada vai e ‘O Corrupto’ fica lá, firme, ensinando à sua plateia como ser um profissional da corrupção. Agora a sala de aula é no Teatro Eva Herz, em Salvador, nos dias 14, 15, 21, 22 e 29 de outubro.

Frank Menezes, de forma superengraçada encarna em ‘O Corrupto’ um professor que dá aulas de corrupção ativa para uma plateia repleta de alunos repetentes. Fala dos políticos, é claro, mas fala também da corrupção perpetrada por líderes espirituais de várias religiões, da corrupção nas instituições públicas e nas empresas privadas, nos meios de comunicação e das pequenas corrupções do dia a dia, aquelas toleradas sem dores de consciência pelo cidadão comum, como estacionar na vaga de deficientes, furar fila e outras tantas ‘coisinhas’.

A peça acaba por ser uma ‘paulada’ na consciência, dada entre gargalhadas. E Frank Menezes promete também atualização constante dos fatos, para que as risadas do público não percam nunca prazo de validade. Para isso está de olho nos muitos fatos que toda semana balançam o país.

Sobre Frank Menezes

Nascido em Salvador em 12 de fevereiro de 1962, o ator baiano tem uma longa história como ator. Ele começou no teatro e fez peças de grande sucesso na Bahia, entre elas, A Bofetada e Vixe Maria! Deus e o Diabo na Bahia. Frank também já fez cinema e participou de obras de Jorge Amado, como Tieta do Agreste e Capitães da Areia. Na televisão estreou em 1998, na minissérie Dona Flor e Seus Dois Maridos. Depois de vários anos longe da televisão, após pequenas participações em seriados, entrou no elenco da novela O Astro (2011) e no ano seguinte na novela Gabriela (2012). Mas foi em I Love Paraisópolis que ele conseguiu mostrar com mais intensidade a veia cômica que o consagrou como ator, na trama ele interpretou Júnior, o mordomo da vilã Soraya (Letícia Spiller) que fazia questão de bajular a patroa, implicar com as empregadas e dizer que morava na Zona Sul. O bordão do personagem ‘Faveladaa’ que ele usava para se referir à empregada Melodia (Olívia Araújo) ficou muito conhecido.

Agenda

‘O Corrupto’ – Frank Menezes

Direção – Marcelo Praddo

Quando – Sábados e domingos, no Teatro Eva Herz – Livraria Cultura do Salvador Shopping – nos dias 14,15,21,22 e 29 de outubro – sábados às 20 horas e domingos às 19 horas.