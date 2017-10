Salvador: Homicidas são capturados com submetralhadora fabricada nos Estados Unidos da América

Aproximadamente duas horas depois de assassinarem, na noite de segunda-feira (16/10/2017), Renato Ferreira Theodorico da Silvana, 37 anos, os homicidas Jonathan Maia Dias, 19 anos, e Mateus Santos Silva, 19, foram capturados por guarnições das Rondas Especiais (Rondesp) Atlântico, na localidade conhecida como Lessa Ribeiro, bairro de São Cristóvão, em Salvador. Eles foram apresentados na manhã desta terça-feira (17), no auditório do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Com a dupla foi apreendida uma submetralhadora de fabricação norte-americana, calibre 9 mm, de uso restrito das Forças Armadas, arma que pode ter sido utilizada no crime. Com os criminosos foram encontrados também um carregador com capacidade para disparo de 60 tiros, munições de calibres 9 mm e 12, uma bandoleira, 99 pinos de cocaína, 79 porções de maconha, entre outros materiais.

Mais cedo

No início da noite de ontem, na mesma localidade, militares da Rondesp Atlântico apreenderam uma espingarda calibre 12, 60 pinos de cocaína, seis buchas de maconha, um tablete de crack e uma balança.

O material estava com um grupo de traficantes que reagiu à abordagem atirando. Durante confronto um dos criminosos foi atingido, socorrido para o Hospital Menandro de Farias, mas não resistiu aos ferimentos. Como estava sem documentos, ainda não foi identificado.

“Pelo curto espaço de tempo acreditamos que o grupo preso com a submetralhadora seja o mesmo que fugiu após troca de tiros com as nossas equipes. Seguiremos com a ampliação das ações ostensivas nos locais mapeados como pontos de vendas de drogas”, avisou o comandante da Rondesp Atlântico, major Edmundo Assemany.

O oficial lamentou que armamentos desse tipo continuem entrando com facilidade no Brasil. “Seguiremos com a nossa luta diária e esperamos contar sempre com a ajuda da população, através dos números 3235-0000 e 190, de forma anônima”, completou.

*Com informações da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP Bahia).