Salvador: grupo Botequim comemora aniversário em roda de samba

Um repertório caprichadíssimo está sendo preparado pelo Grupo Botequim para comemorar seu aniversário de 11 anos no próximo dia 20 de outubro de 2017 (sexta-feira), a partir das 21 horas, no Pátio da Igreja do Santo Antônio, em Salvador. A celebração coincide com a comemoração pelo primeiro ano do álbum ‘Festa no Botequim’. “Também estamos completando cinco anos de rodas de samba no Pátio da Igreja. São muitos os motivos para festejar. Vai ser uma grande noite!”, adianta o músico e um dos idealizadores do grupo, Roberto Ribeiro.

O repertório vai celebrar a trajetória do grupo que, ano passado, lançou o seu primeiro CD, 100% autoral, “Festa no Botequim”. As 13 faixas do álbum retratam a diversidade do samba e coroam a trajetória do grupo percorrida pelos botequins, casas de espetáculo, teatros, largos e praças de Salvador, do Brasil e também de outros países.

Apenas com as composições do grupo, o show já garantiria a vibração de uma roda de samba comemorativa, mas claro que os músicos estão selecionando outros grandes sucessos do samba tradicional brasileiro para a ocasião e ainda anunciam que convidados especiais estarão dividindo os microfones com eles.

As rodas de samba do Grupo Botequim no Pátio da Igreja vêm se tornando ponto de encontro mensal para um público heterogêneo que, em nome do samba, comparece para admirar e suar a camisa com um repertório que festeja os grandes compositores do samba brasileiro e receberá como convidados especiais os sambistas Edil Pacheco, Walmir Lima, Gal do Beco, Guiga de Ogum e Seu Regis de Itapuã.

Além da movimentação que promovem em torno do samba, o Grupo Botequim vem se tornando reconhecido pelo trabalho de pesquisa sobre o samba tradicional de todas as regiões do país. Na sua formação, Roberto Ribeiro (cavaco e voz), Pedrão (violão e voz), Tito Fukunaga (flauta e percussão), Natan Maurício (surdo), Washington Rodrigues (Violão 7 cordas) e Everton Marco (percussão e voz).

Agenda

Data: Sexta-feira (dia 20/10) – Horário: 21 horas

Onde: Pátio da Igreja do Santo Antônio Além do Carmo – Largo Santo Antônio Além do Carmo.