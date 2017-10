Salvador: Grupo armado é detido após espalhar boatos de toque de recolher

Anderson de Jesus Lima, 20 anos, foi capturado, no final da tarde desta terça-feira (24/10/2017), por unidades do Pelotão Especial Tático Ostensivo (Peto) da 9ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIP/Pirajá), na localidade de Barriquinha, em Boa Vista do São Caetano, Salvador. Ele foi autuado em flagrante por posse de uma pistola .40, apreendida no momento da prisão.

Ele e outras três pessoas foram encaminhadas à Central de Flagrantes acusados de espalhar boatos de toque de recolher na localidade. De acordo com o major PM José Barros, comandante da 9ª CIPM, os policiais chegaram ao grupo após receberem denúncias de moradores da localidade. Da quadrilha, apenas Anderson permaneceu detido, por porte ilegal de armas.

*Com informações da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP Bahia).