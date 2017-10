Salvador: Gestão nas agências de propaganda é debatida em evento com especialistas

Propiciar um grande debate sobre diferentes aspectos da gestão das agências de publicidade e propaganda é o objetivo do Gestão Total, evento que faz parte do calendário comemorativo dos 30 anos do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado da Bahia (SINAPRO Bahia) e que ocorre nesta quinta-feira (26/10/2017), em Salvador.

O evento é realizado pela Federação Nacional das Agências de Propaganda (Fenapro), em diversas cidades do Brasil, e agora terá edição em Salvador, com correalização do Sinapro-Bahia e patrocínio da Woodwing. Na edição baiana, o almoço será oferecido pela Wacom, fabricante de mesas digitalizadoras e produtos relacionados.

O foco é a qualificação dos setores financeiro, operacional, de projetos e de conteúdo das agências. Direcionado a dirigentes e gestores de agências de propaganda, o Gestão Total conta com a participação de renomados palestrantes da área e será conduzido pelo Superintendente da Fenapro, Alexis Pagliarini.

“A gestão é um fator fundamental para o sucesso das empresas, e, nas agências de propaganda e publicidade, ela é necessária em vários aspectos, desde o setor financeiro até o conteúdo das campanhas. A intenção do seminário é proporcionar um momento de debate e reflexão unicamente sobre como fazer a gestão de uma forma eficiente e que assegure a saúde do negócio”, pontua o presidente do Sinapro-Bahia, Gustavo Queiroz.

A primeira palestra será sobre Gestão Financeira, exposição que será realizada por Antonio Lino, diretor da Fenapro. Embora atuem com uma atividade criativa, as agências de propaganda não podem utilizar isso como desculpa para descuidar da gestão financeira, vital no ambiente competitivo e pressionado por custos como o atual.

Daniel Queiroz, vice-presidente no Nordeste da Fenapro e Sócio Diretor do Grupo DUCA (PE), vai ministrar palestra sobre Gestão Operacional, com foco em aspectos como o custo de atendimento de cada conta, mensuração de tempo dedicado a cada cliente e controle dos jobs.

Na sequência, Izabella Lyra, da Ikewai, rede de business designers, baseada no Porto Digital, de Recife, fala sobre Gestão de Projetos, salientando a importância de se cuidar de tempos e ações coordenadas para nada fugir do controle.

Fechando as palestras, Alexandre Monti, da empresa Woodwing, debate a Gestão de Conteúdo, destacando que a comunicação atual exige muito mais conteúdo, por isso a necessidade de controlar o uso, a armazenagem, a validade e adequação de textos, fotos, vídeos e todos os materiais utilizados no dia a dia das agências.

Depois da cada exposição, dois profissionais convidados da área de cada palestra que atuam em agências da Bahia farão painéis para debater o tema abordado. O evento será realizado na sede da Morya Comunicação (Bahia Marina), nesta quinta-feira (26/10/2017), das 8h30 às 18h.