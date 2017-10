Salvador: “genialidade” do prefeito ACM Neto não tem limites; construir Centro de Convenções na área do Aeroclube é um grave erro

O prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM) anunciou que pretende construir o Centro de Convenções do Município. O local escolhido foi o terreno do antigo aeroclube, situado na orla marítima — Avenida Otávio Mangabeira, entre bairros da Boca do Rio e Jardim Armação — próximo ao Centro de Convenções da Bahia, equipamento que se encontra desativado, em decorrência da degradação estrutural provocada pela corrosão do sal marinho, transportado para as estruturas do edifício através das correntes de ar.

Conforme dados históricos do local escolhido pelo prefeito, a região possuí intenso impacto de sal marinho, o que provoca a corrosão precoce das estruturas e elevado custo de manutenção dos equipamentos.

No local escolhido, foi construído e inaugurado em 21 de outubro de 1999, pelo setor privado, o shopping Aeroclube Plaza Show. Em 2010, o empreendimento foi demolido. Os empresários que investiram no shopping criticavam o elevado custo de manutenção do empreendimento e das lojas, em decorrência da precoce degradação provocada pelo sal marinho.

Neste contexto, infere-se que um político despótico toma decisões sem consulta popular, sem debater com os diversos setores da sociedade e sem ouvir técnicos especializados. Um político despótico age em busca do aplauso fácil, tentando agradar setores e conquistar aliados retrógrados para o projeto pessoal de poder. Um político despótico não atua para a sociedade, atua apenas utilizando ações que o beneficie diretamente. Neste aspecto, a iniciativa do prefeito ACM Neto revela, mais uma vez, elevado nível de despotismo.

Projeto do Centro de Convenções de ACM Neto

Com um investimento total de R$ 123 milhões, sendo R$ 93 milhões do município de Salvador e R$ 30 milhões de recursos privados – da empresa que vencer a licitação para operar o equipamento – o anúncio da construção do novo Centro de Convenções da capital do Estado foi feito na manhã desta segunda-feira (23/10/2017), pelo prefeito ACM Neto (DEM). O novo empreendimento será construído na área do antigo Aeroclube.

Segundo o projeto apresentado, o novo Centro terá área de 100 mil metros quadrados, com capacidade para receber 14 mil pessoas. Além disso, serão oito auditórios de mil metros quadrados e 16 salões de 400 metros quadrados cada. O centro municipal contará com 30 salas de reuniões que poderão ser camarotes para apresentações musicais.