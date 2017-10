Salvador: Coral da SECOM Bahia se apresenta para crianças no Hospital Martagão Gesteira

O Coral Comunicanto, formado por 15 servidores da Secretaria de Comunicação do Estado da Bahia (SECOM), se apresentou para crianças, pacientes do Hospital Martagão Gesteira, em Salvador, na última quinta-feira (05/10/2017), em alusão ao mês em que se comemora o Dia das Crianças.

Caracterizados com fantasias de personagens infantis, os membros do coral cantaram músicas como “Caderno”, “Além do arco-íris e “Trem Bala”, interagindo com o público, que também reuniu familiares e acompanhantes dos pacientes, além de funcionários. O objetivo da iniciativa foi levar alegria e um momento de descontração ao local, que é referência no atendimento às mais diversas especialidades pediátricas.

“Escolhemos músicas mais animadas para trazer alegria e fazer com que todos cantassem com a gente”, contou um dos membros do Comunicanto, Alexandre Santana. Após a apresentação, no auditório, os participantes visitaram diversas alas do Hospital, tiraram fotos com as crianças, proporcionando um clima divertido aos corredores da unidade.