Salvador: Confraria da Música realiza ação solidária no Pra Começar Music Bar

Nesta terça (17/10/2017), às 22 horas, será realizada no Pra Começar Music Bar, a 3ª edição da Confraria Solidária – ação social promovida pelos cantores e compositores Alex Góes, Alvaro Pinho, Eva Cavalcante e Rafa Chaves, integrantes da Confraria da Música. O projeto consiste na realização de shows semanais, em outubro, para arrecadar fundos que serão revertidos à três instituições de caridade que assistem crianças carentes: Lar VIDA, Fundação José Silveira e o GACC. No repertório, músicas autorais como Só não Pode Parar, além das conhecidas do público: ‘Colher Felicidade’, ‘Pense com o Coração’, “Juntos’, ‘Sem nós’. Sem deixar de lado grandes clássicos e hits da música nacional e internacional.

Sobre a Confraria da Música

A ‘Confraria da Música’ é um movimento musical idealizado pelos cantores e compositores Alex Góes, Alvaro Pinho, Eva Cavalcante e Rafa Chaves que, paralelamente às suas carreiras, compõem o front deste espetáculo. Uma banda base de 4 músicos acompanha a turma, que se reveza nos solos e vocais harmoniosos. Há momentos em que todos cantam juntos harmonizando as vozes e também momentos solo de cada integrante, onde os demais preenchem os espaços da música fazendo backing vocals afiados – e afinados! O público se diverte e canta junto.

Agenda

Quando: terça-feira (17/10), às 22 horas (a casa abre às 21h)

Local: Pra Começar Music Bar

Endereço: Av. Manoel Dias da Silva, 1345, Nina Boulevard, Pituba – Salvador

Ingressos à venda no local.