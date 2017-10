Salvador: Cônego Edson Menezes receberá Medalha Thomé de Souza na Basílica do Bonfim

O Reitor da Basílica Santuário do Senhor Bom Jesus do Bonfim, Cônego Edson Menezes, receberá nesta quarta-feira (18/10/2017), às 19h, a medalha Thomé de Souza. A honraria será concedida fora do Plenário da Câmara Municipal de Salvador e realizada durante sessão especial, aberta ao público, na Basílica do Bonfim. A Medalha Thomé de Souza é conferida a pessoas que tenham prestado relevantes serviços ao município de Salvador, escolhidas a critério da Mesa Diretora da Câmara.

A homenagem, proposta pelo vereador Joceval Rodrigues (PPS), foi deliberada para que a entrega da medalha seja feita nas dependências da Irmandade do Senhor do Bonfim, no dia do aniversário natalício do homenageado. “Será um momento de grande valor e de reconhecimento do trabalho realizado por esta figura singular, que é padre Edson. Falamos de uma pessoa extremamente centrada, que é uma referência de sacerdote, por sua simplicidade, inteligência e sabedoria”, afirmou Rodrigues.

Responsável pela organização do entorno da Igreja do Bonfim, Cônego Edson Menezes da Silva ocupa o cargo de Reitor da Basílica Santuário do Senhor Bom Jesus do Bonfim e Capelão da Devoção do Senhor Bom Jesus do Bonfim. Nascido na cidade de Salinas das Margaridas, ganhou o título de cidadão soteropolitano em 2012. Bacharel em Teologia e com Licenciatura em Filosofia pela Universidade Católica do Salvador (Ucsal), atualmente é membro da Assembleia das Obras Assistenciais de Irmã Dulce (Osid), do Conselho Presbiteral, do Colégio de Consultores da Arquidiocese, coordenador arquidiocesano de pastoral e coordenador das reuniões do Clero.

Durante sua trajetória sacerdotal foi administrador paroquial da Paróquia de Nossa Senhora da Boa Viagem, em Dias D’Ávila; vigário forâneo da 10ª Forania; vigário Episcopal da 3ª Região Pastoral – Área de Expansão da Cidade; pároco da Paróquia Nossa Senhora da Conceição – CIA I, em Simões Filho; coordenador de Pastoral Vocacional Arquidiocesana; Reitor do Seminário Propedêutico Santa Terezinha do Menino Jesus; Reitor do Seminário Central São João Maria Vianney; presidente da Osib – Regional NE III da CNBB; orientador espiritual das Irmãs Filhas de Maria Servas dos Pobres; e como presidente da Comissão de Ensino Religioso do Município de Simões Filho – CAERSF.

Agenda

Data: 18 de outubro de 2017 (quarta-feira) – Horário: 19h

Local: Basílica do Senhor do Bonfim