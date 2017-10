Salvador: Cantor Bell Marques comemora 40 carnavais do Bloco Camaleão

Tão impensável quanto “TV sem novela ou arco-íris sem cor”, não se imagina o Carnaval de Salvador sem o Camaleão, Top of Mind da folia. Praticamente um patrimônio da Bahia, exportando a festa e sua cultura para o Brasil e para o mundo, o bloco é a agremiação mais premiada e completa, em 2018, 40 Carnavais! São 40 anos levando alegria e imprimindo uma marca na maior festa de rua do planeta, a maior parte deles sob o comando de Bell Marques, que foi parte determinante desse sucesso.

Para celebrar a data e o sucesso de tantos quilômetros de avenida, o músico realizará uma série de ações, que terá seu clímax, lógico, no Carnaval de 2018. O projeto Bell Marques – 40 Carnavais do Camaleão abre as comemorações ainda em 2017, antecipando o clima de festa que Bell Marques e quem o segue tanto gostam. A cidade de São Paulo foi escolhida para abrir a temporada comemorativa, no estrelado palco do Espaço das Américas, no próximo dia 12 de novembro.

“São Paulo é uma cidade que amo, como artista e como turista, onde tudo acontece, pra onde os olhos do show business estão sempre virados e acho que o Camaleão merece ter suas homenagens iniciadas num palco tão importante, que respeite sua história, que é nacional”, resume Bell Marques, reforçando que o ápice das homenagens, claro, acontecerá em Salvador, onde espera todos os seguidores: “Vai ser um Carnaval de muita emoção, muito especial pra mim e pros fãs que seguem há tantos anos o Camaleão, muitos deles com a patinha estampada em seus corpos, deixando claro que fizemos todos história juntos”.