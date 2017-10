Salvador: Arena Fonte Nova recebe Paul McCartney

Quase tudo pronto para o show de Paul McCartney nesta sexta-feira 20 de outubro de 2017, às 21h30, na Arena Fonte Nova. Reconhecida pela versatilidade para receber eventos dos mais variados portes e estilos, a Arena já credenciou a Bahia no circuito do show business internacional e Salvador será a única capital do Norte/Nordeste a receber o espetáculo da turnê One On One, do ex-Beatle, considerado pelo Guinness Book como o compositor musical de maior sucesso da história da música pop mundial de todos os tempos.

Atrair um show desta magnitude fomenta também o turismo na capital baiana já que mais de 16% dos ingressos adquiridos são de pessoas que virão de outras capitais nordestinas, como Ceará, Maranhão, Rio Grande do Norte, Piauí e Alagoas e quase 10% foram adquiridos por visitantes oriundos do Sul e Sudeste do país. Fãs vindos do Distrito Federal e das regiões Centro-Oeste e Norte também marcarão presença.

Para a única apresentação de Paul McCartney em Salvador serão montados nove espaços, entre pista, lounge e camarotes, para abrigar todo o público e fãs apaixonados pelo cantor. Unindo conforto, segurança e tecnologia, a Arena ainda oferece uma estrutura completa de alimentação, sanitários e estacionamento, garantindo a comodidade do público. Por lá já passaram grandes shows musicais e eventos culturais de porte internacional como Elton John, Playing for Change, David Guetta, Dire Strait Legacy e Hanson.

Agenda

Data: Sexta-feira, 20 de outubro de 2017

Local: Itaipava Arena Fonte Nova

Horário do show: 21h30

Setores para o show

1- Acesso Sul (Dique do Tororó)

Premium Elo

Leste Inferior

Oeste Inferior

2- Acesso Leste (Ladeira da Fonte)

Leste Intermediário

3- Acesso Norte (Ladeira da Fonte)

Pista

Norte Inferior

Norte Intermediário

4- Acesso Super Norte (Nazaré)

Cadeira Superior

5- Acesso Portão Oeste 2 (Rua Anfrísia Santiago)

Camarote e Lounge Premium

Itaipava Arena Fonte Nova – Ladeira da Fonte das Pedras, s/n – Nazaré, Salvador, das 10h00 às 18h00.

Objetos proibidos