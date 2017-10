Rui Costa anuncia concurso para o setor da segurança pública da Bahia; confira o programa ‘Digaí, governador!’

Na edição desta terça-feira (17/10/2017), do programa ‘Digaí, governador!’, Rui Costa reponde aos questionamentos de Edmundo Filho, abordando segurança pública, investimento hídrico, combate à incêndios e pavimentação de rodovias.

Edmundo Filho: governador Rui Costa, é verdade que tem um novo concurso público sendo preparado na Bahia?

Governador Rui Costa: Sim! Vai haver da Polícia Civil. Eu já autorizei o Secretário de Segurança Pública junto com o Secretário de Administração, para preparar o concurso, e em breve a gente deve publicar divulgar a empresa contratada para fazer o concurso e divulgar também as datas, os prazos para que o concurso seja realizado. Assim como, dia 20 desse mês os aprovados no concurso da PM. O Comandante Anselmo deve soltar a convocação junto com a SAEB. São duas mil vagas que farão as últimas etapas, mas eu autorizei a convocação de duas mil e quinhentas pessoas. Isso mesmo, dos três mil que fizeram a seleção final, ou seja, aprovados na redação, nós vamos chamar dois mil e quinhentos. Quinhentas pessoas a mais do que as vagas previstas para que a gente não tenha redução no número de contratados, então se programe para fazer a seleção do concurso.

Edmundo Filho: Falando ainda em concurso no #PapoCorreria no Facebook ruicostaoficial, desta terça-feira, o Cléber César perguntou sobre a empresa responsável pela futura seleção de professores na rede estadual de ensino…

Governador Rui Costa: O Borges, da SAEB, me informou que amanhã deve sair publicado no Diário Oficial… Eles fecharam o contrato com a Fundação Carlos Chagas para fazer o concurso dos professores, professor mais coordenador pedagógico, pouco mais de quatro mil vagas. Chegou a hora de preparar, estudar para fazer a prova do concurso regionalizado, municipalizado, garantindo que as vagas serão disputadas em cada cidade e com isso, garantindo a permanência do professor naquela escola e naquela cidade.

Edmundo Filho: Ainda no Facebook ruicostaoficial, um bate com o secretário de meio-ambiente Geraldo Reis e o governador Rui Costa, sobre os incêndios florestais no Estado…

Governador Rui Costa: Hoje inclusive eu vi uma matéria, saiu em rede nacional, o aumento de incêndios no Nordeste e no Norte, em função da grande estiagem, da seca que atinge o Nordeste brasileiro e alguns estados do Norte, e a Bahia infelizmente não é exceção. Nós tivemos nas últimas duas semanas um aumento das queimadas e dos incêndios. Ontem o secretário do meio-ambiente, Geraldo Reis, esteve lá em Rio do Pires para acompanhar o trabalho do Corpo de Bombeiros na comunidade de Ibiajára, que eu estive também inaugurando um sistema de água, e ontem eu pedi a Geraldo para que comparecesse lá na cidade para junto com os bombeiros verificar o planejamento das ações de combate ao fogo: “ Como o senhor sabe, o senhor monitora e acompanha cada passo, hoje nós estamos com um trabalho de combate à incêndios em Luís Eduardo Magalhães, em Barreiras, e também agora em Pilão Arcado. E começa a surgir também um pequeno incêndio em Rio de Contas, mas o Corpo de Bombeiros que é o nosso principal aliado e nosso principal parceiro, está acompanhando de perto. Nós temos hoje uma estrutura de dois aviões trabalhando em luís Eduardo e Barreiras, e ainda essa semana estaremos com mais um helicóptero para entrar em ação caso seja necessário”.

Edmundo Filho: Mas a falta de chuva preocupa também quem está no semiárido. Diga aí governador?

Governador Rui Costa: Nós estamos fazendo um reforço, um investimento adicional para pegar água da Barragem de Ponto Novo e levar para o sistema para atender a região do Sisal, a Barragem de Pedras Altas, porque a Barragem de Pedras Altas está praticamente seca, e hoje o manancial que a gente tem um volume ainda é a Barragem de Ponto Novo, e eu autorizei uma obra ai da ordem de R$ 36 milhões para atender aos ribeirinhos até a cidade de Queimadas, e outra também para atender a Região Sisaleira, então são ao todo quinhentas mil pessoas que nós vamos garantir a segurança de abastecimento com essa obra emergencial de 36 milhões em Ponto Novo e também garantindo o abastecimento da Região Sisaleira com o sistema de Pedras Altas.

Edmundo Filho: Governador Rui Costa, para fechar o programa de hoje, dê uma geral na recuperação das estradas baianas.

Governador Rui Costa: Está na programação ai das próximas duas semanas a estrada de Conceição do Coité – Serrinha e Biritinga, e nós escolhemos a cidade de Biritinga para fazer a solenidade de assinatura dessa estrada, e então já estamos programando para próxima semana essa estrada. E também a de Itapeaçu – Castro Alves. Essa semana agora nós iremos a Castro Alves dar a Ordem de Serviço. De Gandú eu já assinei a Ordem de Serviço, a estrada já começou, e Ribeira do Pombal do entroncamento, as obras já iniciaram, e estamos com obras no Polo Petroquímico de Camaçari, já autorizei o secretário Marcos a iniciar dentro do CIA, dentro do Centro Industrial de Aratu para completar. Então são os dois polos industriais nossos, nós estamos com obras em andamento dentro das vias do Polo, asfaltando, recuperando, fazendo recuperação das drenagens, e vamos iniciar agora no Centro Industrial de Aratu. A BA 001 ela está no contrato do Banco Mundial, no empréstimo que o Estado tomou, fizemos toda a licitação e a documentação já foi enviada para o banco que é o órgão financiador, e estamos esperando apenas a não objeção do banco para iniciar a recuperação de todo o trecho da BA 001, como também a licitação da BA 052 que é a Estrada do Feijão, lembrando que nós vamos fazer a ponte de Xique-Xique até Barra, que nós vamos também recuperar, assim como lá no Norte, a BA 210, isso mesmo, que também está no Banco Mundial. Essas obras todas, a gente inicia se Deus quiser até dezembro elas terão início, a recuperação destes contratos. Quero mais uma vez agradecer a você, desejar uma ótima semana, que Deus nos abençoe e nos proteja.

