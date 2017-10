Representantes da ACIFS pedem apoio da Câmara Municipal para manifestação em favor do MCMV

O presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana, José Carneiro Rocha (PSDB), recebeu na manhã desta quarta-feira (18/10/2017), no gabinete da presidência, a visita de representantes da Associação dos Construtores Individuais de Feira de Santana e Região (ACIFS). Na oportunidade, foram discutidos assuntos referentes à manifestação que será realizada na quinta-feira (19), às 10 horas, em frente à agência da Caixa Econômica na avenida Getúlio Vargas.

O protesto visa chamar a atenção do Governo Federal para a necessidade de manutenção do programa habitacional Minha Casa Minha Vida. “Formamos uma Federação e contamos com a participação de mais 15 estados. Estaremos protestando contra o corte de recursos para o programa, a retomada de contratos que estão parados e vamos pedir mais transparência da Caixa Econômica Federal com sede em Brasília. Estaremos manifestando, ainda contra os rumores de privatização da Caixa Econômica”, pontuou Dioney Almeida da Silva, 2º vice-presidente da ACIFS.

O presidente da Associação, João Vitor dos Santos Coutinho, estima que centenas de pessoas estarão presentes no movimento. “Essa é a primeira manifestação que a ACIFS está realizando na cidade. Esperamos a garantia da continuidade do trabalho no segmento que alavanca a economia e o PIB do nosso país e é um dos setores que mais empregam no Brasil”, afirmou.

O presidente José Carneiro colocou a Casa à disposição da entidade. “Será um protesto pacífico em favor da continuidade do Minha Casa Minha Vida. A Associação nos solicitou apoio no sentido de interceder junto às instituições de segurança pública da cidade para garantir a ordem durante o protesto”, afirmou.