Repentista Bule-Bule recebe Medalha de Mérito Cultural na Câmara Municipal de Salvador

Sambador, repentista, cordelista e forrozeiro. Não é à toa que Bule-Bule tornou-se um dos grandes ícones da cultura popular nordestina. Também conhecido como “Mestre”, o artista receberá a Medalha de Mérito Cultural na Câmara Municipal de Salvador no dia 24 de outubro de 2017 (terça-feira), às 18h30. A homenagem foi proposta pela vereadora Aladilce Souza (PCdoB) e o evento será aberto ao público.

Essa será a primeira vez que a Câmara Municipal entregará a honraria, aprovada no ano passado por indicação de Aladilce. De acordo com a vereadora, a ideia de criar a medalha de Mérito Cultural teve como objetivo homenagear as pessoas responsáveis por promover a cultura em Salvador. “Após a criação da medalha, decidimos entrega-la a Bule-Bule, esse artista fantástico que merece todo o reconhecimento pela importância cultural que tem na nossa cidade”, afirmou Aladilce.

Com quase 50 anos de carreira, o Mestre Bule-Bule nasceu na cidade de Antônio Cardoso, na Bahia, lugar que serviu de arcabouço cultural para sua formação artística. Com mais de 100 títulos de cordéis publicados, 8 discos e 2 DVD’s, o Mestre leva sua arte para o Brasil e para o mundo, e já se apresentou ao lado de nomes como Gilberto Gil e Tom Zé. Em 2008, recebeu a Ordem do Mérito Cultural pelo Ministério da Cultura.

“Receber medalhas, ser reconhecido pelo que faz, é maravilhoso e imensamente gratificante. Todo mundo do mundo todo pensa em ser um dia reconhecido pelo que faz, por mais despretensioso que tenha feito”, explica Bule Bule. “Só tenho a agradecer à vereadora Aladilce e seus pares”, ressalta.

A Medalha de Mérito Cultural é destinada a pessoas ou grupos que possuem grande relevância para a difusão, promoção e fortalecimento da cultura da cidade. “Por mais dinheiro que você tenha, não há como comprar uma honra ao mérito, e se comprar não terá mérito algum”, concluiu Bule-Bule.