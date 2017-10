Relatos de curas. Médium Aran e Doutor Fritz com novo endereço em Salvador

O Templo Amor Supremo estará com nova sede na Região Metropolitana de Salvador (Bahia) a partir do atendimento de 11 de novembro de 2017. O novo endereço desta Casa Espírita é:

Disse Jesus, profetizando sobre aqueles que viriam em seu nome:

— Na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai.

Noite de segunda-feira, 09 de Outubro de 2017. Hoje é um dia especial na Sede da “Sociedade Espírita Brasileira Amor Supremo” em Salvador – Bahia. Ocorrerá o último atendimento de Doutor Fritz-Médium Aran neste recinto, um velho galpão comercial adaptado para sediar o hospital espiritual dos médicos do espaço.

Todavia, não é uma noite triste, saudosista. Muito pelo contrário. Há inclusive um clima de festividade no ar, com o lançamento de um livro espírita.

A escritora e psicógrafa Joana Lúcia Rios apresenta o livro “O Caminho do Meio”. É um livro psicografado do Espírito Joaquim José da Silva Xavier. Sim, ele mesmo, o Tiradentes da história do Brasil. Toda a renda da venda dos livros será revertida para o Templo Amor Supremo Amor, que tem como mentor o Dr. Adolph Fritz.

É uma demonstração de gratidão da Profa. Joana Rios a essa Casa Espírita. Gratidão pela graça da cura, alcançada através das abençoadas mãos do Médium Aran e Doutor Fritz, com o tratamento médico-espiritual que a livrou dos problemas de taquicardia, pressão arterial elevada e coração dilatado.

Durante a Cerimônia, ela é chamada pelo Médium Kleber Aran para falar ao público sobre o seu novo livro. Emocionada, a Profa. Joana Rios expressou toda a sua gratidão àquela Casa Espírita:

— Estou Viva e com saúde graças a Deus e ao Amor Supremo.

Ah… e são tantos os depoimentos de curas narrados pelos frequentadores dos Encontros de Fé que acontecem nesta Casa de Deus, que ouvimos de pessoas até então nossas desconhecidas, que fazem questão de, desinteressadamente, contar as suas histórias de doença e cura desde que passaram a frequentar este templo cristão.

Estava João Batista preso, a mando de Herodes, e, do cárcere enviou dois dos seus discípulos a perguntar à Jesus:

— És tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro?

E Jesus, respondendo, disse-lhes:

— Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes: os cegos veem e os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciada a boa nova.

Relato de cura. Josemário Feitosa Alves

Josemário Feitosa Alves, 62 anos de idade, é corretor de imóveis em Salvador – Bahia. Ele nos conta:

“Meu primeiro encontro com Dr. Fritz foi no dia 09 de abril de 2017, quando fui convidado por uma amiga a visitar o templo do Amor Supremo. Lá chegando, fui entrevistado como é de praxe na maioria das casas espíritas, onde normalmente pedimos conselhos espirituais e curas para nosso corpo e nossa alma. E assim foi naquela tarde de domingo.

“Me senti um pouco cético, por ser minha primeira vez em um centro espírita que até então eu não conhecia. Sou de uma família de tradição católica, mas simpatizei com a doutrina espírita há 28 anos, quando passei por um período muito difícil na minha vida. Desde então passei a frequentar um centro espírita onde assistia a palestras, tomava passe, fiz trabalhos voluntários e até fui passista de um desses centros por algum tempo. Portanto, me considero espírita, do meu jeito.

“Mas, voltando ao Templo Amor Supremo do Dr. Fritz e Médium Aran: depois da entrevista, sentei-me e aguardei o início dos trabalhos. Quando o Dr. Fritz chegou, incorporado no Médium Aran, foi logo pedindo para que as pessoas que tivessem caroços pelo corpo, formassem uma fila. Como eu tinha vários caroços na região da barriga, me levantei quase que instantaneamente e me dirigi para o atendimento. Vale ressaltar que esses caroços nasceram em minha barriga há alguns anos e eu já sentia um certo incômodo quando pressionava, eram 5, sendo 3 de tamanho maior que o diâmetro de uma azeitona verde, grande.

“Quando chegou a minha vez, o Dr. Fritz tocou em um dos caroços e — com seu forte sotaque alemão — disse:

“— Vou lhe cortar!

“Confesso que me assustei, e ele me perguntou:

“— Você tem fé em Deus?

“Eu respondi que sim, e em seguida ele pegou um estilete (não me lembro se estilete ou faca) e me pediu para fechar os olhos e pensar em Deus. De olhos fechados eu percebi que ele fez uma incisão sobre o caroço e retirou com a mão, sem dor e sem sangue. Na sequência fui levado para uma sala e lá foi feito uma sutura com 3 pontos, também sem nenhuma anestesia e sem dor.

“Atualmente já estou no sétimo mês do tratamento espiritual, onde já retirei mais 2 caroços e os menores regrediram quase que na totalidade. Com toda essa experiência, impossível é não acreditar na espiritualidade.

“Gratidão eterna! ”

Os tratamentos espirituais de saúde realizados por Aran-Fritz são visíveis ou invisíveis, isto é, são invasivos ou não-invasivos. Quando visíveis (invasivos) são utilizados instrumentos perfurocortantes e realizadas incisões e perfurações. Os “médicos do espaço” têm conhecimento de um sistema de anestesia e assepsia ainda não existente no mundo Terra, pois o paciente não sente dor, nem durante nem depois do procedimento cirúrgico. E em milhares de intervenções cirúrgicas ali realizadas, não há um caso sequer de infecção pós-operatória.

Quando os tratamentos são invisíveis (não-invasivos), são utilizados algodão molhado em água fluidificada, “jogados” nos pacientes pelo Dr. Fritz. O algodão encharcado é para ser colocado sobre a cabeça ou na região da doença a ser tratada. Eles concentram mais de uma centena de medicamentos, para sanar diversos males.

Todavia, a maioria dos tratamentos espirituais de saúde do Médium Aran-Dr. Fritz são realizados com a aplicação de uma leve picada de “agulha de insulina” em alguma parte do corpo do paciente.

Esclarece o Médium Kleber Aran:

— O que o Dr. Fritz mais utiliza é a agulhinha, porque é um condutor energético que realmente auxilia. Todo campo vibracional de energia requer um cuidado muito especial. Por que? Porque estamos lidando com vários tipos de energia. Tem pacientes que chegam impregnados de energias negativas e também com suas mazelas físicas. O tratamento é para o corpo e a alma dos necessitados.

Na narrativa do sr. Josemário Alves, percebe-se que na continuidade do seu tratamento de saúde, o Doutor Fritz e sua equipe de médicos do espaço realizaram operações invisíveis nele, com sucesso, pois os demais caroços da região da barriga desapareceram.

Nos falou Jesus Cristo:

— Bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem.

Templo, Escola e Hospital espiritual

O Templo Amor Supremo estará com nova sede na Região Metropolitana de Salvador (Bahia) a partir do atendimento de 11 de novembro de 2017. O novo endereço desta Casa Espírita é:

Sociedade Espírita Brasileira Amor Supremo

Rua Blandina F. da Silva, n° 100 – Loteamento Jardim Aeroporto, Lauro de Freitas – Bahia (Ponto de referência: Rua da Login Informática, próximo ao Hospital Menandro de Faria).

Uma singularidade desta Casa Espírita é que ela é, ao mesmo tempo, Igreja, Escola e Hospital espiritual. Vejamos:

Templo

A Sociedade Espírita Brasileira Amor Supremo é um templo porque ali se congrega a comunidade evangélica do Nosso Salvador, confiante nas promessas de Jesus Cristo:

— Onde se reunirem dois ou três em meu Nome, ali Eu estarei no meio deles.

Os templos físicos constituem-se em uma estrutura arquitetônica dedicada ao serviço espiritual-religioso. Um lugar sagrado. Porém, são os cânticos, as preces e os bons pensamentos dos frequentadores que os sacralizam.

Em sentido figurado, o templo (Igreja) é a habitação de Deus sobre a terra.

Ao expulsar os vendilhões do Templo, usando um grosso chicote de cipó, Jesus os repreendeu, dizendo:

— Não façais da Casa do meu Pai um covil de ladrões. A Casa de meu Pai é uma Casa de Oração.

Contestaram, pois, os judeus, e disseram-lhe:

— Que autoridade tens para fazeres isto?

Jesus respondeu, e disse-lhes:

— Derribai este templo, e em três dias o levantarei.

Disseram, pois, os judeus:

— Em quarenta e seis anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em três dias?

Mas Jesus falava do Templo do seu Corpo.

Escola

Esta Casa Espírita é uma Escola porque ali se aprende e se exercita a Ciência dos Espíritos. É uma casa de desenvolvimento mediúnico, formadora de médiuns e voluntários ao serviço altruístico de caridade aos necessitados. Nela se ensina e se aprende a amar a Deus e servir ao próximo. Fazer o bem sem olhar a quem.

Um fariseu, doutor da lei, aproximou-se de Jesus e perguntou, o colocando à prova:

— Mestre, qual é o maior mandamento da Lei?

Respondeu Jesus:

— Amai o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a este: ‘Amai o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a Lei e os Profetas.

Hospital

Esta Casa de Jesus é também um Pronto Socorro Espiritual (Hospital), pronto a receber todos que chegar; atender os doentes — encarnados e desencarnados — que veem em busca de um conforto, uma cura para os males físicos e espirituais.

Relato de cura de José Nelson Batista Lima, por sua filha Annie

Existem doenças muito graves em que o paciente é “desenganado pelos médicos”. Exemplos? Câncer em estágio avançado, doenças crônicas não sanadas por tratamentos convencionais, doenças locomotoras decorrente de acidentes e outras. O caso do sr. Nelson Lima está incluído entre estes outros.

O sr. José Nelson Batista Lima, 75 anos, comerciante aposentado, pai de 4 filho(a)s e 4 neto(a)s, desde 2013 passou por crises de saúde seríssimas, que o deixaram à beira da morte.

Estes 4 anos é o tempo em que ele é paciente do Médium Aran e Doutor Fritz — do Dr. Fritz e de dezenas de médicos de prontos socorros, hospitais e UTIs de Salvador – Bahia.

Seu estado de saúde assume quadros tão delicados e complicados que Doutor Adolph Fritz, numa das inúmeras visitas de Nelson ao Templo Amor Supremo, para agradecimento ao Espírito de Luz e continuidade do tratamento espiritual, exclamou, daquela maneira direta e franca dele:

— Meu amigo, você tem me dado um trabalho!…

Este que vos escreve já ouviu por duas vezes o depoimento de miraculosa cura por ele alcançada, pela voz do próprio Nelson Lima, no Salão do Templo Amor Supremo. Agora, ouço o depoimento da voz de sua dedicada filha Annie.

Vou expor aqui apenas uma das três graves crises de saúde que o sr. Nelson Lima teve, de 2013 para cá. A cura veio sempre pelas abençoadas mãos do Médium Aran e Doutor Fritz. Deve haver um propósito divino para prolongarem-se os dias deste filho de Deus aqui na Terra, mesmo com a saúde, muitas vezes, assaz debilitada.

Acompanhem a narrativa de Annie Cintra, filha de Nelson:

“Na hora do almoço (28/06/2013) estávamos reunidos em família conversando, meu pai, minha mãe, minha irmã, o marido e eu, lembro como se fosse hoje. Esse dia nunca mais sairá das nossas mentes.

“Meu pai levantou da cadeira às 14:00h, colocando as mãos nas costas, dizendo que estava com uma dor forte e insuportável, gritando alto, desmaiou em seguida e se urinou. Minha irmã, tendo conhecimento da área de saúde por ter trabalhado vários anos em hospital, percebeu ao socorrer, que pela pulsação ele estava morrendo. Começou a pedir chorando que ele não morresse, e gritava desesperada pedindo ajuda, porque não tínhamos força para levá-lo ao quarto.

“Pedimos ajuda aos vizinhos e ao porteiro do prédio, que interfonou para uma médica, também vizinha, que deu os primeiros socorros até a chegada da ambulância. Quando os médicos chegaram e fizeram exames, constataram que a pressão arterial estava muita alta e deram o diagnóstico de Aneurisma de Aorta Abdominal – AAA”.

O Aneurisma de Aorta Abdominal – AAA leva ao risco iminente de morte, se não tiver o problema diagnosticado a tempo. Metade dos pacientes de AAA morre de hemorragia interna, com a ruptura da artéria, em casa. Dos que conseguem atendimento médico, parte morre a caminho do hospital, na mesa de cirurgia ou no pós-operatório. Só 10% sobrevivem.

Continua Annie Cintra:

“Ao chegar ao Hospital Aliança (Salvador – Bahia), ele já foi direto para a UTI, fizeram exames e foi comprovada o AAA com hemorragia, e a cirurgia tinha que ser feita imediatamente. Por ser um dia de São Pedro e também de jogos da Copa das Confederações, não tinha médico especialista nesta área, de plantão no hospital, para realizar a cirurgia.

“Estávamos todos chorando, orando e pedindo a Deus pela recuperação de meu pai, e que o Criador de todas as vidas enviasse um médico para que seu Nelson não viesse a óbito. Uma amiga que trabalhava nesse hospital indicou um cirurgião vascular conhecido seu.

“Fomos informados que esse médico não fazia parte da equipe do hospital, mais ele não se recusou a atender o meu pai, pois sabia que se tratava de um quadro gravíssimo e convocou a equipe para fazer a cirurgia imediata.

“Todavia, o cirurgião foi bem claro para a família: o quadro do paciente era gravíssimo, iria fazer tudo o que estivesse ao seu alcance, mas que continuássemos orando, pois a vida de meu pai estava nas mãos de Deus”.

A equipe médica lutava contra o tempo, porquanto o caso se agravava a cada minuto, com a hemorragia interna se intensificando. O risco de morte era iminente.

Salvo por uma flor

Foi quando uma amiga de Annie Cintra e sua mãe, que eram hóspedes da família, moram em Aracaju e estavam passeando em Salvador — e a mãe desta amiga trabalhava como voluntária do Templo Amor Supremo em terras sergipanas, telefonou para Annie a convidando para viajar com elas, naquela mesma noite, para Aracaju – Sergipe.

Narra Annie Cintra:

“Quando contei o que estava acontecendo, ela e a mãe desistiram de viajar e voltaram pra ficar comigo em casa, porque eu estava cuidando de um sobrinho de 2 anos, pra minha irmã ficar com minha mãe no hospital. Ao chegar em nossa casa e elas duas vendo o meu desespero, fizemos uma prece pedindo ao Espírito de Luz Doutor Fritz para que estivesse presente na sala de cirurgia com o meu pai. Nós três, passamos aquela longa noite em prece, orando e rogando pela vida e saúde de José Nelson Batista Lima, meu pai”.

Após a realização da cirurgia, o quadro pós-operatório do paciente era muito grave, devido a idade avançada (71 anos à época), doença renal e pressão arterial elevada. Seu Nelson estava entre a vida e a morte…

Continua Annie Cintra:

“Minha amiga, cuja mãe já era há um ano missionária do Templo Amor Supremo de Aracajú, estava voltando para casa, e como no final de semana o Dr. Fritz começaria os atendimentos lá em Sergipe, ela iria pedir por meu pai, levando a foto, nome, hospital, leito, pedindo que fosse realizada uma cirurgia espiritual a distância.

“O quadro dele ia cada vez mais se agravando, os médicos pediram mais de 30 bolsas de sangue, por causa da hemorragia que ele teve. Ficou mais de um mês na UTI em coma. Pegou infecção hospitalar, pneumonia… Mas todos orando e crendo em Deus e chamando por Dr. Fritz, que só conhecíamos o poder de cura, através dos relatos de nossa amiga”.

Ao chegar ao Templo Amor Supremo de Aracaju, as duas amigas de Annie conversaram com o Dr. Fritz, dando os dados de seu Nelson, junto com a foto do paciente. Doutor Fritz então entregou-lhes uma flor — rosa branca — para que fosse colocado sobre Nelson, na UTI.

Fala Annie:

“Os médicos reuniram a família e, friamente, ‘desenganaram’ o meu pai, dizendo que ele só tinha 1% de chance de vida, que fizeram tudo que puderam para salvá-lo e que no caso dele, só um milagre para ele sobreviver. Mesmo desesperados, continuávamos orando e pedindo orações aos amigos de todas as religiões.

“Quando minha amiga retornou à Salvador, trouxe a flor (rosa branca) que o Dr. Fritz mandou para nós, e colocamos sobre ele na UTI, e pedimos com muita fé que o “médico do espaço” realizasse o milagre, trazendo o pai de volta para a nossa família. Estávamos crendo que Deus, a nossa fé e o Dr. Fritz iriam salvá-lo, porque a parte dos médicos já tinha sido feita.

“A cada exame realizado, constatava-se que ele estava melhorando e a corrente de orações continuava. Passados alguns dias, meu pai começou a reagir lentamente, até sair do coma e ser encaminhado para uma Unidade Semi-Intensiva (semi-UTI), onde passou por vários transtornos psicológicos, por ter estado muito tempo desacordado, sob efeito de medicação muito forte, como morfina e outras drogas, chegando a ficar paralitico, tendo com o passar do tempo, reaprender a andar através de muita fisioterapia.

“Saindo da semi-UTI e já contornado o quadro psiquiátrico, que segundo relato médico é normal para pacientes que ficaram muito tempo desacordado, foi transferido para um quarto, indo para hemodiálise por causa do problema renal e das medicações que precisava tomar. O nefrologista que já acompanhava ele há vários anos e que é médico do hospital, nos informou que estava em 300 a creatinina, que a ureia também estava alta e que se aumentasse para 301, ele ficaria dependente da hemodiálise. Porém, para surpresa do médico e de todos nós, conseguiu controlar e não precisou continuar. Foram períodos de muito sofrimento para ele e toda a família. Todos os dias pela manhã e à tarde ele era submetido à fisioterapia, porque não conseguia dar nenhum passo sozinho.

“Depois de ter sofrido muito, meu pai finalmente conseguiu voltar para casa, mas foi necessário a família contratar um homecar (cuidadores) para que o tratamento continuasse em casa. Eram médicos, enfermeiros, fisioterapeutas em três turnos diariamente. A luta continuava, porque ele não conseguia fazer nada sem a nossa ajuda. Alugamos cadeira de roda que ele só quis usar para ir as consultas médicas, sempre falando que com fé em Dr. Fritz voltaria a andar e não iria ficar dependente da cadeira de roda.

“Chorava muito, teve depressão, tomou medicação controlada, por ser ativo e se ver paralítico, dependendo de mim para cuidar, dar banho, porque a minha mãe, idosa, não aguentava. Por ser de estatura alta e não ter movimento, era muito pesado para ela cuidar dessa parte.

“Com muita fé e esforço, ele sempre se empenhava para fazer todos os exercícios — sempre com a ajuda dos fisioterapeutas contratados. Para a nossa alegria, em agosto voltou a andar. No início andando amparado e fraco, depois foi se fortalecendo e quando percebemos, já estava saindo sozinho, dirigindo novamente. Voltou a dirigir na estrada para a fazenda, no município de Entre Rios (Bahia).

“Quando procurou os médicos para agradecer, todos eles falaram que nem eles acreditavam nesse milagre. Que ele renasceu e que comemorasse essa data todos os anos da vida dele. Ele foi grato ao Templo, ao Dr. Fritz e a espiritualidade, passando a frequentar o Templo Amor Supremo Amor aqui em Salvador”.

A mágica e curativa flor — rosa branca — que o Dr. Fritz lhe enviou, o sr. José Nelson Batista Lima guarda deste então em uma espécie de relicário, um delicado saquinho de tecido que mandou fazer, e leva consigo para onde for, como um amuleto.

Todavia, seu Nelson leva principalmente em seu coração e sua mente a eterna gratidão ao Espírito de Luz Adolph Fritz e ao Médium Kleber Aran.

Tudo quanto pedirdes em meu nome eu o farei

Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai, que está em mim, é quem faz as obras.

Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim; crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras.

Na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai.

E tudo quanto pedirdes em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho (João 14:10-13).

