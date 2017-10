Rede de Supermercados GBarbosa reduz preços de brinquedos para atrair consumidores de última hora

O dia é das crianças (12/10/2017), mas os papais também são beneficiados com promoções que vão agradar toda a família. A rede supermercadista GBarbosa reduziu os preços de brinquedos para atrair consumidores que deixaram para comprar os presentes na última hora. Entre os produtos que fazem sucesso entre a garotada estão os personagens dos filmes Transformers, Os Vingadores, Mulher Maravilha, Pantera Negra, Homem-Formiga e Carros 3″. Há opções de brinquedos de R$ 9,90 a R$ 219,00 com parcelamento em até 10 vezes sem juros no cartão Cencosud/GBarbosa.

Para este ano, a rede aposta em um grande sortimento e espera alcançar um crescimento de 10% nas vendas comparado ao mesmo período do ano passado. “Temos opções para todos os bolsos. Os carrinhos de bate e volta têm preço de R$ 9,90, bonecas Barbie custam a partir de R$24,99 e os super-heróis, R$49,99”, afirma Cassiana Ferrigno, diretora de Bazar da Cencosud Brasil.

As crianças que gostam de esportes há muitas opções: skates, bicicletas, patins e patinetes e uma linha premium de triciclos. Para os filhotes ainda na primeira infância, a aposta do GBarbosa é uma linha de brinquedos educativos a partir de R$ 24,00, com destaque para massinhas de modelar, que faz a alegria da criançada.

É bom ser criança. Ela tem direito que gente grande não tem: “só brincar, brincar e brincar…”, plagiando a música de Toquinho. E para animar a turminha que vai escolher o presente, nas lojas do GBarbosa serão distribuídas pipoca, algodão doce, além da animação de personagens infantis.