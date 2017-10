Rede de Supermercados GBarbosa lança promoção de eletrodomésticos.

O GBarbosa está com promoção de até 24% de descontos em eletrodomésticos, produtos da linha branca e telefones, nesta sexta (20/10/2017). Para os idosos que vão sacar o dinheiro do PIS/PASEP ou para aqueles que já receberam a primeira parcela do 13º salário, é uma oportunidade de comprar com preços reduzidos. A Smart TV LED de 49” Samsung de R$ 2.999 vai sair por R$ 2.279, redução de R$ 720.

Já uma TV LED de 32” da Samsung cai de R$ 1.499 para R$ 1.249. Os itens da linha branca terão descontos de mais de 14%, como o ar-condicionado Split Springer 12.000 BTU’s 220V que sairá por R$1.199. No segmento de telefonia, será possível comprar um Smartphone Samsung Galaxy J5 Prime Dourado por apenas R$ 849. Além dos descontos, as condições de pagamento são especiais para quem pagar no cartão Cencosud/GBarbosa.