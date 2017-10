Próxima edição do Projeto Rua Viva ocorre na Avenida Getúlio Vargas, em Feira de Santana

A Superintendência Municipal de Trânsito (SMT) de Feira de Santana continua com o Projeto Rua Viva, que cada dia reúne mais famílias e amigos. Neste próximo domingo (29/10/2017) voltará a ser realizado na Avenida Getúlio Vargas, na pista sentido bairro para a Avenida de Contorno, no mesmo trecho dos domingos anteriores.

O transito não sofrerá transtornos, já que o trafego será desviado da avenida para a rua Luís Bahia, e há opção de retorno para a Getúlio pela rua Nova York. Além da disponibilização de um espaço seguro, agradável e amplo para a realização de práticas esportivas, haverá no local diversas atrações para preencher o domingo do feirense com bons momentos entre os amigos e familiares.

Começa às 8 horas, e a partir das 9 horas da manhã haverá muito agito com aula de axé. Às 10 horas terá apresentação de Dan Silveira. Para a criançada, a animação vai ficar por conta do querido Palhaço Albertão e cineminha com vídeos sobre educação para o trânsito.

Além disso, haverá as atividades desenvolvidas pela Secretária Municipal de Saúde que disponibilizará para a população, serviços de aferição de pressão e testes de glicemia.

O espaço também contará com a segurança da Guarda Municipal e Polícia Militar.

A iniciativa da SMT proporciona um encontro da população feirense com a cidade em ambiente seguro e agradável. A superintendência está mobilizando o público em campanha de divulgação nas redes sociais através da hashtag #ruavivafsa.