Projeto Rua Viva leva educação e música para a avenida Getúlio Vargas, em Feira de Santana

O projeto Rua Viva voltou a ser boa opção de lazer neste domingo (01/10/2017), na avenida Getúlio Vargas, em Feira de Santana. Após um breve intervalo por conta do período chuvoso na cidade, o evento apresentou novidades.

A partir das 9 horas da manhã teve alongamento. Na sequência o professor de dança Luciano Melo agitou a turma com aula de swing baiano.

Uma novidade inserida neste domingo no evento, pela Superintendência Municipal de Trânsito (SMT), foi uma atração musical ao vivo: o músico Dan Silveira.

O Núcleo de Educação para o Trânsito da SMT promoveu atividades especiais, a exemplo de oficina de noções básicas de trânsito voltada ao público infantil, inclusive com o uso de minisemáforos, faixas de pedestres e de sinalização.

O superintendente municipal de Trânsito, Maurício Carvalho, aproveitou para mais uma vez convocar o feirense a participar. “Temos aqui todas as condições para as famílias se divertirem com segurança”, destacou.

Para realização do projeto Rua Viva um pequeno trecho da avenida Getúlio Vargas foi interditado. A área de interdição é entre as ruas Paris e Saracura, sem prejuízo ao trânsito no local.

A superintendência também está mobilizando o público em campanha de divulgação nas redes sociais (Facebook e Instagram) através da hashtag #ruavivafsa.