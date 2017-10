Projeto Feira Digital é abordado em Fórum de Cidades Digitais realizado em Salvador

O projeto Feira Digital ganhou espaço no I Fórum de Cidades Digitais da Mesorregião Metropolitana, realizado na sede da Federação das Indústrias da Bahia (FIEB), em Salvador, nesta quinta-feira (19/10/2017). Representando o chefe da divisão de tecnologia da Fundação Egberto Costa e Diretor de Projetos e Sistemas, Ícaro Grimaldi, esteve o diretor do Museu Parque do Saber, Basílio Fernandez, que apresentou o case do Feira Digital no evento, juntamente com Pedro Américo, chefe da defesa civil.

Muito além de um projeto que oferece internet gratuita, o Feira Digital atualmente tem sido uma importante ferramenta de integração, inclusão social e tem dado eficiência de gestão e contribuído para um melhor atendimento ao cidadão pela informatização dos processos e aumento de conectividade tecnológica.

Atualmente o Feira Digital possui 150 pontos de internet pública, 250 escolas interligadas ao Feira Digital com Wi-Fi e sistema de gestão escolar, 50 unidades de saúde também interligadas pelo Feira Digital, Firewall e sistema de saúde, além disso a cidade está mais segura com as 200 câmeras que integram o Feira Digital e estão distribuídas em pontos estratégicos da cidade. Além disso, milhares de cidadão receberam qualificação através dos cursos disponibilizados pelos Polos de Cultura Digital.

Os benefícios

Segundo a secretaria de educação Jayana Ribeiro “Viver em uma Cidade Digital significa pensar num mundo de forma global e conectado. As crianças e adolescentes precisam estar inseridos nesse contexto, não apenas conhecer as ferramentas como também ter acesso aos meios digitais. Por essa razão, todas as escolas da Rede Municipal de Ensino possuem internet Wi-Fi de qualidade para que os estudantes possam se familiarizar com os ambientes virtuais e ferramentas digitais”.

Outra secretaria que tem colhido os frutos do programa é a Secretaria de Comunicação Social. “O Programa Feira Digital, executado pela FUNTITEC, tem uma importância fundamental, para as diversas atividades da Secretaria Municipal de Comunicação Social. É através deste programa que a Secom mantém toda a sua rede de internet, nos dois prédios que ocupa, o Núcleo de Jornalismo Dorival Oliveira e o Gabinete do Secretário, espaço que abriga a área administrativa da pasta. Além disso, é através do Feira Digital que a Secretaria realiza as transmissões em tempo real pela nossa WebTV ‘Vem ver Feira’”, afirmou o secretário Valdomiro Silva.

O secretário de Desenvolvimento Social, Ildes Ferreira, a importância do programa para o cidadão. “O Programa ajuda no social com a inserção do cidadão nas ações do município e no aspecto técnico fazem com que as secretárias cumpram seus programas. Além disso, a ausência do Feira Digital acarretará prejuízos enormes tanto do ponto de vista econômico como social”.

O palestrante Basílio Fernandez disse estar orgulhoso em fazer parte de uma Fundação sensível às questões tecnológicas e do importante papel desenvolvido pelo chefe da divisão de projetos e sistemas Ícaro Grimaldi. “Todos os méritos ao Ícaro Grimaldi, que está à frente do Feira Digital e tem se dedicado, se esforçado continuamente a fazer com que o Feira Digital seja esse programa de sucesso. Parabéns ao prefeito José Ronaldo de Carvalho que foi inclusive homenageado por ter colocado questões de tecnologia em sua proposta de governo durante sua campanha e fez com que isso se tornasse realidade durante a sua gestão. Sou feliz por fazer parte de uma fundação que se preocupa com as questões tecnológicas, social culturais, que tem trabalhado não apenas para distribuir internet gratuita, mas proporcionar por exemplo que o cidadão seja capacitado e sai do analfabetismo digital, passando a ler, interpretar e utilizar as ferramentas digitais, por isso meus parabéns ao presidente da FUNTITEC, Antônio Carlos Coelho”.

O evento contou com a presença de representantes de aproximadamente 40 municípios, além de diplomatas e representante da União Europeia. Feira de Santana possivelmente será a sede do evento em 2018.