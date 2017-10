Projeto de reciclagem desenvolvido na UEFS integra Política Nacional de Resíduos Sólidos

A experiência pedagógica ‘Fabricação de Sabão Reciclado com Óleo Vegetal’ é desenvolvida na Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), a partir da interação entre a Universidade e a Escola Básica por meio do Programa Novos Talentos – Programa Popularização da Ciência e Alfabetização Científica: Formação Continuada e Descoberta de Novos Talentos, coordenado pelo professor Aristeu Vieira, foi homologada na Plataforma Educares (2017), criada pelo Governo Federal, através do Ministério do Meio Ambiente, para apoiar a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), mapeamento e divulgação de práticas de Educação Ambiental e Comunicação Social que possam oferecer possibilidades que inspirem toda a sociedade brasileira a enfrentar os desafios de sua implementação.

O projeto foi elaborado pelas professoras Kleide de Andrade Ribeiro e Luciara Alves das Cruz do Colégio Estadual Governador Luiz Viana Filho (CEGLVF) e contou com a participação dos alunos da escola Danyel Ormundo, Evely Lima e Suelle Alves, sob a orientação e coordenação da professora Simone Souza de Oliveira, membro da equipe do projeto Novos Talentos e Coordenadora de Área do PIBID/Uefs, Subprojeto Biologia.

O ‘Recicla Óleo: Fabricação de Sabão Reciclado com Óleo Vegetal’ resultou do curso de formação extracurricular de professores e alunos da rede básica, uma experiência de educação envolvendo metodologias ativas, realizado na UEFS. O projeto abordou a questão dos resíduos sólidos e os benefícios da reciclagem como elemento didático, tendo como meio veiculador a escola. Os alunos e professores da educação básica adquiriram conhecimentos teóricos e práticos relacionados à reciclagem como alternativa viável e ecologicamente correta de reaproveitamento de óleo de cozinha para a produção de sabão e a minimização dos impactos ambientais causados pelo descarte do óleo no meio ambiente.

O objetivo foi o reaproveitamento de óleo vegetal, a partir de uma abordagem reflexiva, crítica e motivadora acerca dos problemas ambientais causados pelo descarte inadequado de óleo a partir de oficinas. Foram realizadas oito oficinas em 2016 com a participação de 200 pessoas. A primeira foi realizada no espaço da Equipe de Educação Ambiental (EEA) da UEFS, as demais nos Colégio Estadual Governador Luiz Viana Filho, Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães e Escola Municipal Prof. Oscar Damião Almeida, em Feira de Santana e no Colégio Estadual Maria José de Lima Silveira, povoado de Retiro, município de Coração de Maria.

As oficinas foram ministradas pelos professores e pelos alunos da escola básica que participaram do curso de formação do Projeto Novos Talentos em parceria com os bolsistas do Programa de Iniciação à Docência (PIBID), subprojeto Biologia do CEGLVF, e contou com a participação de pais, alunos, professores, funcionários das escolas, estudantes da UEFS e membros da comunidade. Foi possível identificar o alcance dos objetivos propostos, principalmente do diálogo e parceria estabelecida entre a universidade e a escola básica, e na articulação entre professores e alunos, além da comunidade, com enfoque no gerenciamento dos resíduos sólidos a partir da reciclagem, redução e da reutilização, tendo como foco a educação ambiental como instrumento de mobilização e participação a partir da prática do aprendizado adquirido na sala de aula e sua multiplicação na comunidade, que podem ser traduzidas em ações e atitudes simples de preservação ambiental, social e econômica, e o fortalecimento do processo do desenvolvimento sustentável.