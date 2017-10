Projeto de Mobilidade Urbana Sustentável começa a ser viabilizado em Feira de Santana

As secretarias municipais do Planejamento e do Transporte irão conduzir os grupos de trabalho do Projeto Sustentável de Mobilidade Urbana, Feira 2030, iniciativa que resulta do I Seminário Internacional de Mobilidade Urbana, que em março deste ano teve uma de suas etapas realizada em Feira de Santana, e que tem o apoio da Pirelli.

A escolha das pastas que ficarão encarregadas de desenhar este projeto, considerado de vital importância às políticas de mobilidade urbana que deverão ser implantadas no Município, é resultado de uma reunião ocorrida na manhã desta quarta-feira (25/10/2017), no Gabinete do prefeito José Ronaldo, com as participações do diretor de relações institucionais da Pirelli, Mário Batista, e os secretários de Planejamento, Carlos Brito, e Antônio Carlos Borges Júnior, do Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico.

Esse mesmo projeto já foi desenvolvido em oito cidades no mundo, a exemplo de Bangcoc, cidades da China, em Portugal, e em Campinas. Entre as propostas apresentadas estão a implantação de ciclovias, melhorias no transporte público, e uma melhor convivência da sociedade com o trânsito.

Com o apoio institucional da Pirelli, o Projeto Sustentável de Mobilização Urbana, Feira 2030, será desenvolvido pela WBCDS – World Business Council for Sustainable Development. A próxima reunião está marcada para o dia 28 de novembro. Dela também integrará o secretário Antônio Carlos Borges Júnior, representando o Comitê Gestor do Projeto Feira 2030.