Projeto de Lei propõe leitura bíblica em escolas públicas e privadas de Feira de Santana

O vereador Isaías dos Santos (Isaías de Diogo, PSC) é autor do Projeto de Lei de nº 162/2017 que assegura a leitura bíblica nas instituições de ensino públicas e privadas do município de Feira de Santana, visando trazer o conhecimento cultural, geográfico, científico, fatos históricos bíblicos, com base no §1º do artigo 210 da Constituição da República Federativa do Brasil.

As referidas instituições assegurarão que os alunos de religião adversa tenham leitura do livro sagrado respectivo.

A leitura bíblica passa a ser assegurada no ano letivo subsequente a publicação desta Lei.

Na manhã desta terça-feira (17), na Câmara Municipal de Feira de Santana, a proposição foi aprovada em primeira discussão e por maioria dos presentes com votos contrários dos vereadores Antônio Carlos Passos Ataíde (Carlito do Peixe, DEM) e João dos Santos (João Bililiu, PPS). Já os edis Eremita Mota (PSDB), Ronaldo Almeida Caribé (Ron do Povo, PTC) e Luiz Augusto de Jesus (Lulinha, DEM) se abstiveram da votação.