Programa Incubadora da UEFS realiza a Feira de Saberes e Sabores

O Programa Incubadora de Iniciativas da Economia Popular e Solidária da Universidade Estadual de Feira de Santana (IEPS/Uefs) está promovendo a 1ª Feira do Projeto Feira Permanente denominada Feira de Saberes e Sabores. O projeto da IEPS vem sendo construído há alguns anos em parceria com grupos que trabalham seguindo os princípios da Economia Popular e Solidária e com agricultores que produzem seguindo os princípios agroecológicos.

O evento está programado para esta quinta-feira (05/10/2017), das 8 às 17 horas, no estacionamento que fica localizado em frente aos bancos no campus universitário. Na Feira de Saberes e Sabores será possível encontrar artesanatos, plantas ornamentais, produtos alimentícios, apresentações culturais além de poder conhecer um pouco mais do trabalho dos grupos acompanhados pela IEPS.

O espaço está aberto, inclusive, para quem quiser participar com música, dança, performance. Interessados devem entrar contato através do e-mail da IEPS: [email protected]