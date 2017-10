Professores da rede municipal de Feira de Santana são preparados para o Prova Brasil

Professores do 5º ao 9º ano das escolas da Rede Municipal de Ensino de Feira de Santana que participarão do exame Prova Brasil, participam até o dia 19 de outubro do I Ciclo Formativo de Acompanhamento do Desenvolvimento das Habilidades Relativas ao Letramento em Língua Portuguesa e Matemática. Nesta segunda-feira (02/10/2017), os do 5º ano participaram da formação.

O Prova Brasil tem como objetivo de avaliar a qualidade do ensino oferecido pelo sistema educacional brasileiro. As provas serão realizadas em todo o Brasil entre os dias 23 de outubro e 3 de novembro. As formações para professores colaboram com a troca de experiências, discussão sobre desafios em sala de aula e sugestões para o desenvolvimento da prática pedagógica. O resultado do desempenho das provas é um dos elementos que compõem o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

Os alunos do 5º ao 9º ano participaram de simulado online para testar as habilidades nas áreas de português e matemática, e no dia 9 de outubro irão realizar a o segundo simulado da prova no formato impresso.