Professores da rede estadual da Bahia dão dicas de preparação para o ENEM

Falta menos de um mês para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), que, este ano, será realizado em dois domingos, nos dias 5 e 12 de novembro de 2017. Com o pouco tempo que ainda resta, os professores da rede estadual de ensino estão dando dicas para os estudantes otimizarem os estudos e terem um bom desempenho no exame.

A professora Juciane Ferreira, que leciona a disciplina de História no Colégio Estadual Edvaldo Brandão, localizado no bairro de Cajazeiras, destacou alguns conteúdos que, possivelmente, sejam cobrados na prova. “Os estudantes devem aproveitar esse período para focar em assuntos como História do Brasil, Brasil Colônia, Brasil Império e Brasil Contemporâneo, pois são temas importantes e que são recorrentes nas provas do ENEM”, informa.

Para o professor Josevaldo Ferreira, que ensina Química no mesmo colégio, o mais importante é ler as provas com muita atenção. “Uma dica importante é ler primeiro todas as alternativas e, logo em seguida, interpretar o que a questão está pedindo. Desta forma, fica mais fácil de responder. Os assuntos mais prováveis de cair na prova são: Concentração e Soluções, Eletroquímica, Química Ambiental, Cálculo Estequiométrico e Química Orgânica. É interessante que os estudantes refaçam as provas dos anos anteriores”, ensina o educador.

Jucy Silva, que leciona Inglês, diz que as provas de Língua Inglesa estão cada vez mais contextualizadas com fatos da atualidade. “Para fazer uma boa interpretação de texto, o estudante deve focar na ampliação do vocabulário. É interessante buscar textos em sites internacionais com temáticas atuais, porque fortalece o vocabulário e o repertório cultural, que também pode ser aproveitado na prova de Redação”, explica.