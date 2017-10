Professora que teve filho morto por envenenamento recebe solidariedade durante sessão na Câmara Municipal de Feira de Santana

A dor de uma mãe, professora, foi alvo de homenagem durante sessão solene da Câmara Municipal de Feira de Santana pela passagem do dia dedicado a categoria de educadores, em Feira de Santana. Janete Moura, que atua na rede municipal de ensino, perdeu o filho Luis Felipe Moura Teixeira, de seis anos, de forma trágica. A tia-avó do menino, que era aluno do Centro de Educação Básica (localizado na UEFS, mas pertencente ao Município), o envenenou com chumbinho, colocado em um bolo.

A secretária de Educação, Jayana Ribeiro, pediu ao público um momento de solidariedade pela família. “Peço que voltem suas orações para a nossa colega Janete, que está lidando com uma perda incomparável. Que os nossos melhores pensamentos estejam com ela”, apelou.

A sessão solene foi promovida a partir de requerimento do vereador Luiz Augusto de Jesus, o Lulinha. Durante o evento, 13 gestoras de escolas e creches municipais foram homenageadas pela excelência no trabalho à frente das unidades de ensino. A galeria estava lotada, com a presença de autoridades e professores – a solenidade contou com a presença do reitor da UEFS, Evandro do Nascimento Silva; do deputado estadual Ângelo Almeida; do ex-prefeito José Raimundo Azevedo; e da ex-secretária de Educação, Lélia Vítor Fernandes.

Jayana destacou a atuação dos professores da Rede Municipal de Ensino que “superam dificuldades e se esmeram por realizar um trabalho de qualidade, nas escolas, distribuídas por toda a cidade e zona rural”. Autor da proposição, o vereador Luiz Augusto disse que é preciso valorizar os professores, “que dignificam todas as profissões”.

“A sala é um espaço para a formação continuada do professor”, afirma Anaci Paim

A sala de aula é “um espaço privilegiado para a formação continuada do professor”, disse a ex-secretária estadual e municipal de educação, Anaci Paim, na sessão solene realizada pela Câmara de Feira de Santana em homenagem ao Dia do Professor. Ex-reitora da UEFS, ela disse ainda que o ambiente da escola é “nobre e, como tal, deve ser resguardado”.

Para Anaci, em sua vasta experiência com a educação, o papel do professor é desafiador, “mas também, encantador”. No universo da Educação, assinala a ex-secretária, “único caminho pelo qual podemos mudar o mundo”, ele (o professor) é um elemento fundamental.

Momento Cultural

A sessão solene em homenagem ao Dia do Professor foi aberta pelas estudantes Kelly Kauane de Souza Oliveira e Graziele Almeida Santana, da Escola Municipal Jonathas Telles de Carvalho e integrantes do Programa Música na Escola. Poesia e um pouco de magia marcaram a apresentação quando as estudantes entoaram a versão em português da eterna canção ‘Ao mestre com carinho’ e o recente sucesso ‘Trem bala’, da cantora Ana Vilela.

Homenageada

Um “chamado divino”. Assim a professora Livya Moura, gestora do Centro Municipal de Educação Infantil Manuel Anchieta Neri de Souza e uma das homenageadas na sessão solene realizada pela Câmara de Vereadores, enxerga a profissão. “Trouxe ao meu coração o melhor incentivo possível, pois, diante de tantas dificuldades enfrentadas na nossa profissão, o reconhecimento da sociedade renova nossas forças e ratifica a certeza do valor que temos”, disse ela, sobre ser reconhecida em um evento na Casa Legislativa.

A relação de homenageados

Foram homenageadas no plenário as professoras e gestoras de escolas municipais: Ana Claudia Carneiro Oliveira (Escola Municipal Antônio Alves Lopes); Ana Karine Passos Alves (Centro Municipal de Educação Infantil Eduarda Oliveira França); Andreia Cristina Barbosa Alves Bastos (Centro Municipal de Educação Infantil Antonio Carlos Machado); Flavia Carneiro Santos Morais (Escola Municipal Lídice Antunes); Girlene Do Nascimento Sena De Andrade (Escola Municipal João Marinho Falcão); Jucicleide Mascarenhas Serra Costa (Centro Municipal de Educação Infantil Honorina Oliveira De Amorim); Livya Layanse Cruz Moura Almeida (Centro Municipal de Educação Infantil Manuel Anchieta Neri de Souza); Maria Gorete Cerqueira Silva (Escola Municipal Colbert Martins); Marina Guimarães dos Santos (Escola Municipal Dalva Suzart de Assis); Plácida Emília Silva (Centro Municipal de Educação Infantil Irma Rosa de Lima Caribé Amorim); Roza Angélica Queiroz Ribeiro (Escola Municipal Mãe dos Humildes); Selma Aparecida Santos Silva (Centro Municipal de Educação Infantil Professor José Raimundo de Azevedo); e Suzana Alves De Almeida (Escola Municipal Nossa Senhora das Candeias).