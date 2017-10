Produzido na Bahia, perfume da Avatim é finalista de premiações nacional e internacional

Lançado em maio de 2017, o sofisticado perfume Gigi, da Avatim, é finalista das mais importantes premiações do segmento de cosméticos tanto no Brasil quanto na América Latina, o prêmio da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec) e o troféu Atualidade Cosmética, respectivamente.

Ao lado do My Lily eau de parfum do Boticário e Abraço da L’Occitane au Brésil, o Gigi concorre na categoria Perfumaria Feminina pela Abipech e o resultado será divulgado no dia 23 de outubro durante evento em São Paulo. O vencedor do 25º troféu Atualidade Cosmética será revelado no dia 7 de novembro durante cerimônia de premiação na mesma cidade.

Com fragrância floral oriental, o Gigi foi inspirado na sócia-fundadora da Avatim, Mônica Burgos. Em frasco que sugere um diamante lapidado, o perfume é um dos mais importantes lançamentos da Avatim. “O Gigi é uma homenagem a Mônica, que representa essa força e elegância do produto. O perfume chegou no momento em que comemoramos os 15 anos da empresa, reforçando nosso posicionamento no mercado de produtos corporais e posicionando a marca no segmento de perfumaria fina”, revela Cesar Fávero, sócio de Mônica.

O acorde da fragrância é composto por notas sensuais, misteriosas, quentes, envolventes. Sofisticados e fortes, os perfumes orientais são tipicamente femininos e têm ótima duração. As primeiras notas olfativas a serem sentidas nessa fragrância trazem aromas de figo seco, romã e seriguela. Depois é a vez das notas de coração, que contêm orquídea e jasmim. Já as notas finais dessa essência trazem o cedro, o almíscar e a semente fava, fazendo de Gigi uma fragrância marcante e inesquecível.

Sobre a Avatim

Com fábrica em Ilhéus, no Sul da Bahia, há 15 anos a Avatim busca inspiração na biodiversidade brasileira para desenvolver os mais de 450 produtos do seu portfólio. Pioneira no mercado de aromatização de ambientes, a empresa combina suas essências em linhas de cuidados pessoais e para a casa. São difusores, perfumes para interiores, hidratantes, esfoliantes, sabonetes, colônias, dentre outros produtos voltados para o bem-estar. Para desenvolver tudo isso, a empresa não realiza testes em animais, nem utiliza derivados de petróleo. A Avatim está presente em todo o Brasil com lojas físicas e uma vasta rede de revendedores e distribuidores.