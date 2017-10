Primeiro mata-mata da Copa dos Bairros de Feira de Santana teve três decisões por pênaltis

A quinta rodada, que inicia a fase de partidas eliminatórias da Copa de Bairros de Feira de Santana, registrou, no domingo (15/10/2017), a maior goleada da competição: no Beira Riacho, o Acorda pra Vencer derrotou o Mandela por 6 a 1. Em três jogos as vagas foram decidida nos pênaltis.

A partir desta rodada, as partidas ganham muito em emoção por serem eliminatórias – as vagas serão disputadas em apenas um jogo, sendo que os times que fizerem melhor campanha terão o mando de campo.

Na Baixada, o Arca venceu o Bahia do Vietnã por 2 a 1, no Campo do Bavi, o Restaurando Sonhos perdeu para o Caseb por 1 a 0. E no George Américo, o Barcelona ganhou a partida contra o Ypiranga por 2 a 1. Cristo no Comando perdeu para o Baraúna nos pênaltis, por 7 a 6 – a partida terminou em 1 a 1.

Na Queimadinha, CSO Vasco e Amigos do Polivalente empataram em 1 a 1 e decidiram a vaga nos pênaltis – 7 a 6 para o CSO. O River venceu o Palmeiras por 1 a 0. No Beira Riacho, o Bahia do Centro derrotou o Unidos da Treze por 1 a 0.

Na Estação Nova, Conceição I perdeu para Real Panorama, nas cobranças dos pênaltis, por 4 a 2 – a partida terminou empatada em 2 a 2 e o PGV derrotou o Santa Cruz por 1 a 0. A rodada que vai definir mais quatro classificados acontece no próximo domingo, 22.